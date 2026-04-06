Phim truyền hình Trung Quốc hiện đang bị thống trị bởi 'tứ đại nữ hoàng'

Cuộc cạnh tranh giữa các nữ diễn viên ở độ tuổi 20 và 30 đã được định hình lại, không chỉ đơn thuần là vấn đề nổi tiếng mà còn là cuộc chiến toàn diện về thành công doanh thu, khả năng diễn xuất và sức mạnh huy động người hâm mộ. Đặc biệt, Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi, Cúc Tịnh Y, Ngu Thư Hân được coi là những "Nữ hoàng" với phong cách riêng biệt nhất trên thị trường hiện nay.

Triệu Lộ Tư: Gương mặt hàng đầu của thị trường phim truyền hình tình cảm Trung Quốc

Triệu Lộ Tư đã khẳng định vị thế là gương mặt hàng đầu của thị trường phim truyền hình tình cảm Trung Quốc sau thành công của bộ phim Love's Ambition, phát hành hồi tháng Chín năm ngoái. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của người hâm mộ ngày càng tăng cao khi khoảng thời gian chờ đợi giữa các dự án tiếp theo của cô gần đây lại dài ra.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ dự án tiếp theo của cô, Almost Lover đóng cùng Bành Quán Anh. Điều này là do sức hút mạnh mẽ của cô trong thể loại phim tình cảm và hình ảnh gần gũi với công chúng. Nếu Almost Lover có thể mở rộng sang các nền tảng OTT toàn cầu như Netflix, giống như Love's Ambition thì dự đoán tác phẩm này cũng sẽ rất thành công.

Ngu Thư Hân: Diễn viên tạo ra xu hướng thông qua chính các nhân vật mình thủ vai

Ngu Thư Hân, người từng trải qua giai đoạn sa sút năm ngoái do những tranh cãi trong quá khứ về phát ngôn xúc phạm và cáo buộc trốn thuế của cha mình, đã vực dậy sự nghiệp thành công sau bộ phim Speed and Love và trở lại vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, một trở ngại là bộ phim A Journey To Glow, dự kiến ​​cô tham gia nhưng đã rút lui do nhiều tranh cãi, gần đây đã được khởi động lại sản xuất với một diễn viên khác thay thế.

Điều khiến người hâm mộ vẫn chú ý đến Ngu Thư Hân chính là khả năng diễn xuất độc đáo của cô. Tầm ảnh hưởng của cô cũng trải rộng sang các chương trình giải trí và thời trang và được coi là một thế mạnh.

Ngu Thư Hân sẽ xuất hiện trong bộ phim "Road to Success" lên sóng năm 2026 cùng với Trần Tĩnh Khả.

Ngu Thư Hân sở hữu sức mạnh không phải với tư cách là một diễn viên quyền lực truyền thống, mà là một diễn viên tạo ra xu hướng thông qua chính các nhân vật mình thủ vai. Từ góc độ các nền tảng truyền thông, điều này có nghĩa là cô ấy rất có giá trị trong việc tạo ra sự chú ý.

Điền Hi Vi: 'Nữ thần mới nổi' của phim truyền hình Trung Quốc

Điền Hi Vi, người từng bị lu mờ bởi Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Ân, đã thành công vươn lên vị thế cao hơn qua tác phẩm mới nhất, Pursuit of Jade (Trục Ngọc), đóng cùng Trương Lăng Hách. Hiện tại, cô được coi là nữ chính hàng đầu trong thể loại phim tình cảm lịch sử ở Trung Quốc. Sự nổi tiếng ngày càng tăng của Điền Hi Vi được cho là nhờ vào sự hợp tác với các công ty sản xuất lớn và những lần đóng chung với các nam diễn viên nổi tiếng. Vẻ ngoài cuốn hút của cô, bất kể đóng phim hiện đại hay phim cổ trang, đã tạo nên một lượng fan hâm mộ lớn. Khả năng hóa thân vào các nhân vật có chiều sâu cũng là một thế mạnh của cô.

Cúc Tịnh Y: Thần tượng 4000 năm tuổi

Cúc Tịnh Y được mệnh danh là "thần tượng 4000 năm tuổi" của Trung Quốc, là một ngôi sao nhan sắc vượt trội hơn cả Điền Hi Vi và hiện có hàng loạt dự án sắp ra mắt, gồm Let's Fight, Veil of Shadows...

Đặc biệt, vấn đề trốn thuế, tưởng chừng như sẽ cản trở sự nghiệp của cô, đã biến mất chỉ trong một ngày sau khi cơ quan thuế tuyên bố "không có cáo buộc". Diễn biến này dường như đã củng cố thêm sự đoàn kết của người hâm mộ Cúc Tịnh Y. Việc cô từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SNH48 cũng giúp cô có được lượng fan hâm mộ toàn cầu vững chắc.

Tóm lại, sự cạnh tranh giữa Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi, Cúc Tịnh Y khá rõ rệt. Thế mạnh của Triệu Lộ Tư nằm ở sức hút đại chúng, trong khi Ngu Thư Hân đứng đầu về độ nổi tiếng và tạo được tiếng vang. Điền Hi Vi được khen ngợi vì con mắt tinh tế trong việc lựa chọn dự án và nhan sắc ngày càng rạng rỡ, trong khi Cúc Tịnh Y được biết đến với lượng người hâm mộ mà cô đã xây dựng từ thời còn hoạt động trong nhóm SNH48 và vẻ ngoài cuốn hút.