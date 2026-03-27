Doanh số cao nhất sự nghiệp, BTS vẫn xếp sau Seventeen và Stray Kids

Tuệ Nghi
SVO - BTS kết thúc tuần đầu tiên bán album 'ARIRANG' với doanh số cao nhất sự nghiệp là 4,16 triệu bản, chỉ xếp sau Seventeen và Stray Kids ở vị trí thứ 4 trong danh sách các album bán chạy nhất tuần đầu tiên mọi thời đại.

BTS một lần nữa đạt được kỷ lục cá nhân mới về doanh số album, đánh dấu sự trở lại hoạt động nhóm vô cùng thành công. Theo Hanteo Chart ngày 27/3 (giờ Hàn Quốc), doanh số tuần đầu tiên của album đầy đủ thứ 5 của nhóm, ARIRANG đã đạt tổng cộng 4.169.464 bản. Đây là một bước nhảy vọt đáng kể so với kỷ lục bán chạy nhất tuần đầu tiên trước đó của nhóm, với Map of the Soul : 7, bán được khoảng 3.370.000 bản.

bts.jpg

Phát hành vào ngày 20/3 (giờ Hàn Quốc), ARIRANG đánh dấu sự trở lại của nhóm với một album mới, sau 3 năm 9 tháng. Mặc dù tạm ngừng hoạt động do nghĩa vụ quân sự trong thời kỳ đỉnh cao doanh số album K-pop, khoảng năm 2023 - 2024, nhóm vẫn xuất sắc giành được vị trí thứ 4 trong top 5 album K-pop bán chạy nhất về doanh số tuần đầu tiên, chỉ đứng sau Seventeenth Heaven của Seventeen (5.091.8xx bản), 5-STAR của Stray Kids (4.617.4xx bản) và FML của Seventeen (4.550.2xx bản).

Hơn nữa, ARIRANG tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng album kỹ thuật số trên toàn cầu. Tính đến ngày 27/3 (giờ Hàn Quốc), album đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album iTunes tại tổng cộng 115 quốc gia. Bài hát chủ đề Swim đã giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Daily Top Songs Global của Spotify trong 6 ngày liên tiếp, từ ngày 20 đến 25/3.

keep-swimming.jpg

Trong khi đó, BTS cũng phát hành album remix mang tên Keep Swimming, vào lúc 1h chiều ngày 27/3 (giờ Hàn Quốc), bao gồm tổng cộng 7 phiên bản remix của Swim, mỗi phiên bản được lựa chọn theo sở thích của 7 thành viên.

