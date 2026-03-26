Sức hút từ ‘Sunshine on Demand’ từ nhóm nhạc thần tượng ảo MY:RAKL trong kỷ nguyên AI

SVO - Nhóm nhạc thần tượng ảo MY:RAKL đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật số thứ ba mang tên ‘Sunshine on Demand’ vào ngày 25/3, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc) trên các nền tảng âm nhạc lớn.

Nổi tiếng với concept trực quan ấn tượng, pha trộn giữa thế giới thực và ảo, một vũ trụ được xây dựng tỉ mỉ và chất lượng âm nhạc luôn được trau chuốt, MY:RAKL tiếp tục xây dựng bản sắc riêng biệt. Với ca khúc mới Sunshine on Demand, nhóm mang đến một vẻ quyến rũ gần gũi và đời thường hơn.

Bài hát được viết bởi tất cả các thành viên của MY:RAKL, làm tăng thêm tính chân thực. Nó bắt nguồn từ những cuộc trò chuyện thực tế giữa các thành viên, tự nhiên ghi lại những khoảnh khắc và cảm xúc nhỏ bé, dễ đồng cảm trong cuộc sống hàng ngày. Những biểu cảm vui tươi và dí dỏm được lồng ghép xuyên suốt, làm tăng thêm trải nghiệm nghe nhạc.

Lấy cảm hứng từ ý tưởng dễ thương, “Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể được giao ánh nắng mặt trời tận nơi?”, bài hát thể hiện mong muốn được “đặt hàng” bầu trời trong xanh không bụi và ánh nắng ấm áp của mùa Xuân. Mặc dù bắt đầu bằng một ước muốn đơn giản, thông điệp mở rộng thành hy vọng rằng bất cứ ai nghe nhạc của MY:RAKL đều có thể cảm nhận được một mùa dễ chịu và những cảm xúc tích cực, dù chỉ trong chốc lát.

Bằng cách diễn giải lại một cách sáng tạo từ khóa quen thuộc “giao hàng”, bài hát khắc họa một cách hài hước những trải nghiệm đời thường dễ đồng cảm và những khoảnh khắc nhỏ bé của sự chữa lành. Đây là một ca khúc tươi mới, ngay lập tức giúp nâng cao tinh thần, dễ dàng chiếm được vị trí trong danh sách phát nhạc của người nghe như một "bài hát chữa lành gián tiếp", mang đến sự thoát ly ngắn ngủi khỏi những thói quen bận rộn.

Với mỗi sản phẩm âm nhạc mới, MY:RAKL đang tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình vượt ra ngoài khuôn khổ một nhóm nhạc thần tượng ảo, phát triển thành một thương hiệu riêng biệt thông qua những ý tưởng và cách kể chuyện độc đáo.