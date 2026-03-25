Niềm vui lớn đầu năm của PGS. TS NSƯT Tân Nhàn cùng học trò tại Nhật Bản

Mới đây, cuộc thi âm nhạc danh giá Kyushu Music Competition lần thứ 28 đã diễn ra tại Nhật Bản, thu hút hàng nghìn thí sinh từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Năm nay, đoàn Việt Nam có sự góp mặt của 10 sinh viên xuất sắc đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ở các độ tuổi từ phổ thông cơ sở đến sau đại học, tranh tài ở hai bộ môn Thanh nhạc và Piano. Tại nội dung thi Thanh nhạc, diễn ra từ 21 - 24/3, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Các giải thưởng đoạt được gồm: 1 giải Nhất (là giải thưởng xuất sắc nhất và lớn nhất của cuộc thi đối với bộ môn Thanh nhạc) thuộc về thí sinh Dương Ngọc Ánh; 1 giải Đặc biệt (là giải thưởng lớn thứ hai sau giải Nhất) thuộc về thí sinh Trần Thị Vân Anh; 1 giải Đồng thuộc về thí sinh Lê Khánh Chi và 1 giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Phương.

Đoàn Việt Nam giành được nhiều giải thưởng quan trọng tại cuộc thi âm nhạc "Kyushu Music Competition".

Trực tiếp đưa các học trò sang Nhật Bản tham dự cuộc thi, PGS. TS. NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, dù học trò đã giành được các giải cao, mang lại niềm tự hào cho đoàn Việt Nam, nhưng kết quả chung lần này vẫn chưa thực sự như mong đợi và mục tiêu đề ra: “Các em rất tài năng và nỗ lực đem vinh quang về cho nước nhà. Khoảnh khắc nghe hai chữ 'Việt Nam' được xướng lên trên sân khấu của một cuộc thi âm nhạc lớn như Kyushu Music Competition thật xúc động và hạnh phúc. Tôi hy vọng, với những thành công bước đầu trong chặng đường nghệ thuật này, các em sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để trở thành những nghệ sĩ thực thụ trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển thính phòng của Việt Nam, sánh vai với bạn bè quốc tế, tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới”.