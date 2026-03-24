Minh Hằng gây 'chấn động' khi lần đầu kết hợp với 'nữ hoàng phim kinh dị' và 'nữ hoàng phim truyền hình'

SVO - Dự án phim điện ảnh 'Mẹ mìn' của đạo diễn trẻ Jack Carry On đã chính thức khai máy. Sự trở lại của Minh Hằng sau 3 năm vắng bóng thu hút sự quan tâm của khán giả, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng: Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La, Huỳnh Nhựt…

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án này là sự trở lại của Minh Hằng trên màn ảnh rộng sau khoảng 3 năm vắng bóng. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, Minh Hằng sau đó dần khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình.

Thời gian qua, Minh Hằng dành nhiều tâm sức cho âm nhạc. Cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và ra hai MV mới. Do đó, sự xuất hiện của nữ diễn viên tại buổi khai máy Mẹ mìn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Với phong thái rạng rỡ và thần thái tự tin, Minh Hằng gây ấn tượng trong lần tái xuất bất ngờ này.

Dù thông tin về vai diễn vẫn chưa được ê kíp công bố, việc nữ diễn viên lựa chọn thử sức với một dự án mang màu sắc huyền bí và tâm lý đủ để khơi gợi sự tò mò từ khán giả. Không chỉ đơn thuần là sự trở lại sau thời gian vắng bóng, màn tái xuất lần này của Minh Hằng còn được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình làm nghề.

Bên cạnh Minh Hằng, Mẹ mìn còn có sự tham gia của các diễn viên đầy thực lực và quen thuộc trên màn ảnh như: Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La... Đặc biệt, màn hội tụ nhan sắc của bộ ba Minh Hằng, Nhật Kim Anh và Rima Thanh Vy tạo nên điểm nhấn tại buổi cúng khai máy.

Thuộc thể loại huyền bí, tâm lý, giật gân, Mẹ mìn do đạo diễn trẻ Jack Carry On cầm trịch. Anh từng ghi dấu ấn với khán giả qua một số dự án phim ngắn như Ảo tưởng tuổi 17, Điên tối…

Theo đuổi phong cách kể chuyện mang màu sắc tâm lý và huyền bí, Jack Carry On được đánh giá là một trong những gương mặt đạo diễn trẻ đang thử nghiệm nhiều cách tiếp cận mới với dòng phim này.

Với kinh nghiệm làm việc trong các dự án mang màu sắc bí ẩn, Mẹ mìn là cơ hội để đạo diễn này phát huy thế mạnh trong việc xây dựng không khí, tâm lý nhân vật và những lớp lang kịch tính trong câu chuyện.