Các thành viên của TWICE 'rủ nhau' gặp vấn đề sức khỏe trước thềm các hoạt động lưu diễn

Vào ngày 25/3 (giờ Hàn Quốc), JYP Entertainment tuyên bố: “Sau khi thảo luận kỹ lưỡng về tình trạng sức khỏe và khả năng tham gia biểu diễn của nghệ sĩ Dahyun, chúng tôi quyết định rằng việc nghỉ ngơi và hồi phục đầy đủ cần được ưu tiên hơn các hoạt động vào thời điểm này. Dahyun sẽ trở lại các hoạt động khi cô ấy đủ sức khỏe để biểu diễn vũ đạo. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì tiếp tục mang đến những tin tức đáng thất vọng cho người hâm mộ, những người đã chờ đợi các màn trình diễn của cô ấy".

Dahyun được chẩn đoán bị gãy mắt cá chân vào tháng trước. Trong giai đoạn đầu của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của TWICE, cô bắt đầu gặp vấn đề với mắt cá chân và đã được điều trị liên tục khi ở Hoa Kỳ. Sau khi trở về Hàn Quốc, cô đã trải qua một cuộc kiểm tra chi tiết và được chẩn đoán bị gãy xương. Cô không thể tham gia các buổi biểu diễn ở Bắc Mỹ, và do tình trạng sức khỏe của mình, việc cô trở lại lưu diễn vẫn chưa chắc chắn.

Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngày hôm nay (26/3), JYP Entertainment lại tiếp tục đưa ra thông baó: "Trong khi chuẩn bị khởi hành, Chaeyoung đột nhiên cảm thấy có vấn đề ở vùng lưng dưới vào sáng nay. Vì được xác định là cần điều trị y tế khẩn cấp, chúng tôi buộc phải hoãn lịch khởi hành của cô ấy".

Theo đó, Chaeyoung sẽ không khởi hành cùng các thành viên khác hôm nay. Công ty quản lý của cô giải thích: "Cô ấy dự định ở lại Hàn Quốc để điều trị y tế và chăm sóc cần thiế và sẽ khởi hành sớm nhất có thể sau khi theo dõi sát sao kết quả xét nghiệm và tiến trình hồi phục".

Các buổi biểu diễn trên sân khấu cũng bị gián đoạn. JYP Entertainment tuyên bố: "Chúng tôi muốn thông báo trước với các bạn rằng ngay cả khi Chaeyoung tham gia concert, phần trình diễn của cô ấy có thể bị hạn chế một phần. Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến lịch trình concert trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho người hâm mộ sớm nhất có thể thông qua các kênh thông tin chính thức. Chúng tôi chân thành xin lỗi ONCE (tên fandom của TWICE) vì đã gây lo lắng với tin tức đột ngột này cho những người đã chờ đợi sân khấu của chúng tôi".

TWICE ban đầu dự định tổ chức tour diễn tại tám thành phố ở Bắc Mỹ, bắt đầu từ Orlando, Florida, vào ngày 27 và 28/3 (giờ địa phương), và tiếp tục đến Austin vào ngày 17 và 18/4. Tuy nhiên với việc Chaeyoung bắt đầu có triệu chứng đau lưng dưới sau Dahyun, các buổi biểu diễn đầy đủ nhóm TWICE trong chuyến lưu diễn tại Mỹ đang trở nên không chắc chắn. Chuyến lưu diễn toàn cầu của TWICE dự kiến ​​sẽ đến 17 thành phố, thuộc 9 quốc gia.