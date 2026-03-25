Rũ bỏ cái mác 'vợ Choi Minhwan và mẹ của 3 đứa con', Yulhee gây 'sốc' với phim 19+

SVO - Bất chấp việc ly hôn với chồng cũ Choi Min Hwan của FT Island và ánh mắt gay gắt của dư luận xung quanh việc nuôi con, Yulhee đang quyết liệt xây dựng bản sắc mới của riêng mình bằng cách tham gia các bộ phim truyền hình ngắn dành cho lứa tuổi trên 19 và giao tiếp với công chúng theo thời gian thực thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp trên TikTok.

Trong hệ sinh thái văn hóa đại chúng của Hàn Quốc, gánh nặng xã hội mà một 'thành viên nhóm nhạc thần tượng nữ' và 'bà mẹ trẻ đã ly hôn' phải gánh chịu là ngoài sức tưởng tượng. Công chúng vô thức áp đặt một câu chuyện nhất định lên họ. Đó là hình ảnh một “nữ anh hùng khốn khổ” vượt qua nỗi đau, lặng lẽ khóc, hoặc trốn tránh ánh mắt và suy tư của thế giới.

Tuy nhiên, những hành động gần đây của Yulhee từ nhóm LABOUM đang phá vỡ định kiến ​​mạnh mẽ và 'bạo lực' này. Động thái độc đáo nhất cho đến nay là sự xuất hiện trong bộ phim truyền hình ngắn 19+, Quiet in the Office.

Khi 2 tấm poster được tung ra, một số người đã chỉ trích rằng: “Đây có phải là sự lộ liễu chưa từng có sau khi từ bỏ quyền nuôi con?”.Tuy nhiên, dưới góc nhìn của những chuyên gia theo dõi văn hóa đại chúng, đây không phải là cách tiếp thị ồn ào đơn giản mà là một sự 'tự đổi mới thương hiệu' cấp cao mà một cá nhân tên Yulhee đã chọn để sống theo.

Nhiệm vụ cấp bách nhất đối với cô, người quyết định đứng vững sau ly hôn, là trút bỏ gánh nặng của quá khứ nặng nề và in sâu hình ảnh mình là một ‘phụ nữ trưởng thành’ hoàn chỉnh và một ‘diễn viên’ độc lập. Thị trường nhanh chóng và hợp thời của các bộ phim truyền hình ngắn trên mạng và những mối tình lãng mạn chết người là vũ khí hủy diệt và hiệu quả nhất để cô phá vỡ hình ảnh thụ động hiện có của mình và tái sinh thành một chủ thể tích cực.

Hơn nữa, Yulhee hiện đang giao tiếp với người hâm mộ bằng cách thực hiện các chương trình phát sóng trực tiếp theo thời gian thực thông qua các nền tảng truyền thông dành cho một người như TikTok. Đây là biểu hiện của ý chí mạnh mẽ muốn truyền tải tiếng nói của một người đến với thế giới mà không bị biến dạng, không bị chỉnh sửa ác ý bởi các phương tiện truyền thông hoặc đài phát thanh có uy tín. Mới đây, cô ấy còn đăng tải video mình đang leo núi lên kênh YouTube cá nhân và bình tĩnh bày tỏ cảm xúc khi nói: “Âm thầm ủng hộ bản thân”, đây cũng là một phần trong quá trình làm chủ cuộc sống của chính mình và chữa lành vết thương bên trong một cách lành mạnh.

Tất nhiên, dư luận có nhiều ý kiến ​​trái chiều về sự biến đổi khác thường của cô. Vẫn có những người cố gắng tìm ra những khuyết điểm đạo đức trong sự lựa chọn của cô ấy dựa trên những tiêu chuẩn của quá khứ.

Cô đã cố gắng thay đổi hình ảnh bằng cách trang điểm và chụp ảnh theo phong cách quyến rũ và kỳ lạ được gọi là 'Wang Hong (người có ảnh hưởng ở Trung Quốc)'.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến sức nặng của cuộc đời mà người phụ nữ 29 tuổi, vẫn còn rất trẻ này phải gánh chịu, chúng ta không thể ném đá một cách bất cẩn. Cô ra mắt với tư cách là một nữ thần tượng tài năng, làm mẹ khi còn trẻ và phải chịu thất bại đau đớn khi ly hôn cũng như quyết định đau lòng là từ bỏ quyền nuôi con. Khi cả thế giới chỉ trích cô, thay vì chỉ ngồi khóc trong góc phòng, cô chọn cách trang điểm lộng lẫy nhất và tự tin bước ra thế giới. Đây không phải là sự ‘lệch lạc’ mà là ‘bản năng sinh tồn’ mãnh liệt và chói sáng của con người khi đứng bên bờ vực thẳm.

Giờ đây, nhiệm vụ còn lại của Yulhee sẽ là chứng minh khả năng cạnh tranh trong công việc chính của mình, ngoài việc trở thành chủ đề 'nóng'. Là một diễn viên, bạn phải củng cố kỹ năng diễn xuất của mình, với tư cách là người sáng tạo nội dung, bạn phải liên tục trình bày nội dung chân thực và đứng một mình với tư cách là 'Yulhee' hoàn chỉnh.