Dàn diễn viên 'The King's Warden' thống lĩnh bảng xếp hạng tháng Ba

SVO - Park Ji Hoon và Yoo Hae Jin, Yoo Ji Tae, Lee Jun Hyuk, Jeon Mi Do chiếm trọn 5 vị trí đầu bảng trong danh sách xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên tháng Ba này.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 100 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh hoặc nội dung OTT được phát hành từ ngày 25/2 đến ngày 25/3.

Dàn diễn viên của bộ phim ăn khách The King’s Warden đã chiếm trọn 5 vị trí đầu bảng trong danh sách tháng này. Ngôi sao Park Ji Hoon đứng đầu, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 22.943.371. Yoo Hae Jin đứng thứ hai, trong khi Yoo Ji Tae xếp thứ ba. Lee Jun Hyuk đứng thứ tư và Jeon Mi Do đứng ở vị trí thứ năm, sát nút.