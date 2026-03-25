'Kiếp nạn' của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

SVO - Theo chia sẻ từ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, vừa qua họ có nhiều 'kiếp nạn' khó đỡ.

Thông qua tập hậu trường vừa đăng tải, khán giả hiểu hơn về quá trình sản xuất phim điện ảnh Tài. Ở đó, hàng trăm con người đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí là cả "đổ máu" theo đúng nghĩa đen.

Mai Tài Phến là người thể hiện rõ nhất điều này khi trực tiếp tham gia vào nhiều cảnh quay nguy hiểm. Ở phân đoạn đấm vỡ cửa kính ô tô, nam diễn viên đã bị trật ngón tay và xây xước bên ngoài. Đây là một tai nạn không nằm trong dự tính, nhưng lại phản ánh đúng tinh thần thực hiện các cảnh quay theo hướng chân thật của đoàn phim.

Ở cùng bối cảnh con hẻm, một diễn viên quần chúng cũng gặp chấn thương sau khi thực hiện cảnh ngã từ xe máy. Ngay khi nhận ra sự cố, Mai Tài Phến lập tức ra hiệu dừng quay để đảm bảo an toàn.

Mỹ Tâm sau đó xuất hiện, trực tiếp an ủi và động viên bằng những cử chỉ giản dị nhưng đầy tinh tế. Khoảnh khắc này phần nào cho thấy sự quan tâm sát sao của nhà sản xuất đối với từng thành viên trong ê kíp.

Tập hậu trường còn tiết lộ những khó khăn ở bối cảnh nhà kho, nơi nhân vật bà Phúc do Hạnh Thúy thể hiện bị trói vào xe cẩu. Những hình ảnh ghi lại phản ứng chân thật của nữ nghệ sĩ khi bị treo lên cao mang lại cảm giác mạnh mẽ về mặt cảm xúc.

Mỹ Tâm cũng từ bàn đạo diễn bước ra để chia sẻ cảm nhận trực tiếp với đồng nghiệp: "Em coi mà em khóc quá trời luôn, không biết bị sao nữa. Tự nhiên thấy thương nhân vật này vô cùng".

Bên cạnh đó, ê kíp cũng tiết lộ việc sử dụng một chiếc container thật trong cảnh quay giam giữ bà Phúc. Chiếc container được nâng lên và rung lắc thật trong quá trình quay, tạo ra hiệu ứng chân thực.

Dù vậy, theo chia sẻ từ NSƯT Hạnh Thúy, mọi yếu tố an toàn đều được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ kỹ lưỡng từ đội ngũ cascadeur. Điều này giúp diễn viên có thể nhập vai mà không gặp nguy hiểm đáng kể.