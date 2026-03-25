Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Hải Yến Idol: ‘Tôi từng là nạn nhân của làn sóng tấn công trên mạng xã hội’

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bàn luận về vấn đề 'Thần thánh hóa thần tượng, xem thần tượng là nhất', ca sĩ Hải Yến Idol lần đầu tiên tiết lộ về việc cô từng bị công kích vô cớ.

Hải Yến là nữ ca sĩ được khán giả biết đến khi lọt vào top 7 Vietnam Idol mùa đầu tiên, vào đến top 6 Sao Mai điểm hẹn 2008. Nữ ca sĩ đã ghi dấu ấn qua nhiều "bản hit" như: Đã hơn một lần, Anh ơi, Xa...

Trong 24h nói thật, ca sĩ Hải Yến Idol chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi trở thành nạn nhân của làn sóng tấn công trên mạng xã hội. Cô cho biết, sau khi để lại một bình luận không liên quan đến bất kỳ người nào, nhưng trang cá nhân của cô đã bị hàng trăm tài khoản tràn vào công kích bằng những lời lẽ tiêu cực.

Cô kể: “Cách đây không lâu, tôi có vào trang cá nhân của một chị diễn viên nổi tiếng và để lại bình luận, hoàn toàn không liên quan gì đến thần tượng bên kia. Thế nhưng ít phút sau, hàng trăm fan của thần tượng đó tràn vào trang cá nhân của tôi, nhũng nhiễu, gây rối bằng những ngôn từ tiêu cực đến mức tôi phải chặn bớt”. Theo Hải Yến, tình trạng này không dừng lại trong thời gian ngắn mà kéo dài dai dẳng.

Từ câu chuyện cá nhân, Hải Yến Idol đặt vấn đề về trách nhiệm và sức ảnh hưởng của người được thần tượng đối với cộng đồng người hâm mộ. Cô cho rằng, việc yêu mến một nghệ sĩ thường đi kèm với sự ảnh hưởng nhất định về hành vi và cách ứng xử. Ở góc nhìn của mình, nữ ca sĩ nhận định, yếu tố cốt lõi trước hết vẫn nằm ở chính người nghệ sĩ. Đây là những người có khả năng định hướng năng lượng và cách hành xử của cộng đồng fan.

Cô cho rằng, ngoài những người hâm mộ thật sự, không loại trừ khả năng xuất hiện các tài khoản ảo hoặc tài khoản có chủ đích từ các ê kíp, tham gia vào các cuộc tranh luận để làm gia tăng mức độ căng thẳng.

Ở góc độ rộng hơn, Hải Yến Idol cho rằng, sự bùng nổ của công nghệ và mạng xã hội chính là bối cảnh chung tác động mạnh mẽ đến hành vi của cộng đồng. Đây được xem là yếu tố mang tính quyết định, góp phần khuếch đại các phản ứng tập thể trên không gian mạng.

Hải Yến Idol cũng thẳng thắn đề cập đến đặc điểm tâm lý của một bộ phận người hâm mộ trẻ tuổi hiện nay: “Phần lớn những người hâm mộ đều ở độ tuổi teen – giai đoạn đang hình thành nhận thức. Và tôi thấy có một vấn đề đáng cảnh báo, đó là tâm lý FOMO, hay xu hướng chạy theo đám đông”.

Ở vai trò người của công chúng, Hải Yến cho biết, cô luôn ý thức rõ trách nhiệm cá nhân trong từng hành động. Theo cô, mọi biểu hiện, dù nhỏ, đều có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định đến khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, việc cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi phát ngôn và hành vi là điều cần thiết.

#24h nói thật #ca sĩ Hải Yến Idol #Hải Yến Idol #tấn công trên mạng xã hội

