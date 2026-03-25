Hải Yến Idol: ‘Tôi từng là nạn nhân của làn sóng tấn công trên mạng xã hội’

SVO - Bàn luận về vấn đề 'Thần thánh hóa thần tượng, xem thần tượng là nhất', ca sĩ Hải Yến Idol lần đầu tiên tiết lộ về việc cô từng bị công kích vô cớ.

Hải Yến là nữ ca sĩ được khán giả biết đến khi lọt vào top 7 Vietnam Idol mùa đầu tiên, vào đến top 6 Sao Mai điểm hẹn 2008. Nữ ca sĩ đã ghi dấu ấn qua nhiều "bản hit" như: Đã hơn một lần, Anh ơi, Xa...

Trong 24h nói thật, ca sĩ Hải Yến Idol chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi trở thành nạn nhân của làn sóng tấn công trên mạng xã hội. Cô cho biết, sau khi để lại một bình luận không liên quan đến bất kỳ người nào, nhưng trang cá nhân của cô đã bị hàng trăm tài khoản tràn vào công kích bằng những lời lẽ tiêu cực.

Cô kể: “Cách đây không lâu, tôi có vào trang cá nhân của một chị diễn viên nổi tiếng và để lại bình luận, hoàn toàn không liên quan gì đến thần tượng bên kia. Thế nhưng ít phút sau, hàng trăm fan của thần tượng đó tràn vào trang cá nhân của tôi, nhũng nhiễu, gây rối bằng những ngôn từ tiêu cực đến mức tôi phải chặn bớt”. Theo Hải Yến, tình trạng này không dừng lại trong thời gian ngắn mà kéo dài dai dẳng.

Từ câu chuyện cá nhân, Hải Yến Idol đặt vấn đề về trách nhiệm và sức ảnh hưởng của người được thần tượng đối với cộng đồng người hâm mộ. Cô cho rằng, việc yêu mến một nghệ sĩ thường đi kèm với sự ảnh hưởng nhất định về hành vi và cách ứng xử. Ở góc nhìn của mình, nữ ca sĩ nhận định, yếu tố cốt lõi trước hết vẫn nằm ở chính người nghệ sĩ. Đây là những người có khả năng định hướng năng lượng và cách hành xử của cộng đồng fan.

Cô cho rằng, ngoài những người hâm mộ thật sự, không loại trừ khả năng xuất hiện các tài khoản ảo hoặc tài khoản có chủ đích từ các ê kíp, tham gia vào các cuộc tranh luận để làm gia tăng mức độ căng thẳng.

Ở góc độ rộng hơn, Hải Yến Idol cho rằng, sự bùng nổ của công nghệ và mạng xã hội chính là bối cảnh chung tác động mạnh mẽ đến hành vi của cộng đồng. Đây được xem là yếu tố mang tính quyết định, góp phần khuếch đại các phản ứng tập thể trên không gian mạng.

Hải Yến Idol cũng thẳng thắn đề cập đến đặc điểm tâm lý của một bộ phận người hâm mộ trẻ tuổi hiện nay: “Phần lớn những người hâm mộ đều ở độ tuổi teen – giai đoạn đang hình thành nhận thức. Và tôi thấy có một vấn đề đáng cảnh báo, đó là tâm lý FOMO, hay xu hướng chạy theo đám đông”.

Ở vai trò người của công chúng, Hải Yến cho biết, cô luôn ý thức rõ trách nhiệm cá nhân trong từng hành động. Theo cô, mọi biểu hiện, dù nhỏ, đều có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định đến khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, việc cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi phát ngôn và hành vi là điều cần thiết.