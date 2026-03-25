'The Ultimate Duo' xứng đáng với 7 năm chờ đợi

SVO - Phải mất 7 năm do đại dịch và vụ bê bối lái xe khi say rượu liên quan đến nam diễn viên chính, nhưng bộ phim hành động tội phạm 'The Ultimate Duo' cuối cùng đã lên màn ảnh rộng, chứng minh rằng, một cốt truyện được dàn dựng kỹ lưỡng vẫn có hiệu quả, thậm chí nhiều năm sau đó.

Do Park Cheol Hwan đạo diễn, bộ phim theo chân một cặp thám tử không ngờ tới Jae Hyeok (Bae Sung Woo), một thám tử kỳ cựu, bị giáng chức xuống một đồn nông thôn và Jung Ho (Jung Ga Ram), một cảnh sát tân binh giàu có có ảnh hưởng và chuyển sang làm cảnh sát mới. Hành trình đến Seoul để truy bắt kẻ giết người thực sự mang đến sự kết hợp liền mạch giữa hài kịch, hành động gay cấn và kịch tính căng thẳng. Câu chuyện bắt đầu khi bộ đôi bắt giữ một tên trộm vặt vì tội ăn trộm 48.700 won ( khoảng 33 đôla Mỹ) từ một hộp cúng đường ở nhà thờ ở nông thôn, để rồi phát hiện ra anh ta là nghi phạm chính trong một vụ giết người ở quận Gangnam giàu có của Seoul. Mặc dù vụ án đã chính thức khép lại với một nghi phạm khác (Yoon Kyung Ho) ngồi sau song sắt, bộ đôi vẫn bắt tay vào một cuộc điều tra trái phép. Được hỗ trợ bởi công tố viên Mi Ju (Esom), nhưng bị cản trở bởi đội trưởng đầy tham vọng của Gangnam Oh Min Ho (Jo Han Chul), họ đi sâu vào mạng lưới những lời khai trái ngược nhau và những manh mối ẩn giấu.

Bae Sung Woo xin lỗi vì trì là nguyên do khiến 'The Ultimate Duo' bị hoãn phát hành: "Tôi thực sự cảm thấy biết ơn vì bộ phim này cuối cùng cũng được ra rạp. Tôi đã tham gia vào dự án này từ những giai đoạn đầu viết kịch bản. Tôi chỉ hy vọng rằng việc xem bộ phim này vẫn là một trải nghiệm thú vị cho khán giả. Những thám tử không may mắn hoặc không được thăng chức là những nhân vật chúng ta từng thấy trước đây, nhưng tôi thấy thú vị khi những định kiến ​​và sự bướng bỉnh của nhân vật do tôi thủ vai dễ dàng bị phá vỡ trong bộ phim này. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng những sai sót của cựu binh và tân binh cuối cùng đã trở thành vũ khí lợi hại nhất của họ trong việc giải quyết vụ án".

Điểm mạnh của bộ phim nằm ở cách kể chuyện chắc chắn và các nhân vật đa chiều, đồng thời câu chuyện vẫn mang lại cảm giác mới mẻ và thú vị. Đạo diễn Park, người cũng viết kịch bản, giữ cho cốt truyện diễn biến nhanh trong khoảng 100 phút, khiến khán giả bị cuốn hút cho đến cuối cùng.

Jung, người đã trải qua sáu tháng luyện tập võ thuật cho vai diễn của mình, chia sẻ sự phấn khích của mình về việc ra mắt phim: “Bảy năm đã trôi qua, tôi thậm chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời gian này, nhưng những ký ức về việc đóng phim vẫn còn sống động. Nhìn vào màn trình diễn của tôi từ bảy năm trước, tôi thấy những điều mà lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn, nhưng tôi không hối hận vì tôi đã cố gắng hết sức vào thời điểm đó”.

Diễn viên Jo và Yoon cũng tạo thêm chiều sâu cho bộ phim ly kỳ. Jo mô tả nhân vật của mình là "lý trí nhưng giàu cảm xúc", trong khi Yoon, nổi tiếng với hình ảnh thân thiện trong các chương trình tạp kỹ, mang đến một màn trình diễn lạnh lùng trong vai một nhân vật phản diện giống kẻ săn mồi: “Tôi tiếp cận vai diễn vì nghĩ rằng nhân vật này sẽ tỏa ra mùi tanh khó chịu".

Bất chấp sự chờ đợi 7 năm, The Ultimate Duo sẽ ra rạp vào 7/4, vẫn là một bộ phim kinh dị tội phạm chắc chắn, với phần thưởng xứng đáng. "Phản ứng hóa học” tự nhiên giữa Bae và Jung mạnh mẽ đến mức khiến khán giả muốn xem phần tiếp theo, nếu phim đạt thành tích tốt ở phòng vé.