Hành trình trốn thoát kỳ diệu dài 17km của 7 chú chó thu hút 230 triệu lượt xem

Luật pháp Trung Quốc không cấm ăn thịt chó, mặc dù Thâm Quyến là một trong những thành phố đầu tiên ở Trung Quốc cấm ăn thịt mèo và chó vào năm 2020.

Một người đàn ông dắt chó cưng đi dạo và trò chuyện với người bán thịt chó tại một khu chợ trong lễ hội thịt chó địa phương ở Yulin (Ngọc Lâm), Khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 21/6/2018. Ảnh: Reuters/Tyrone Siu

Bảy chú chó làng bị đánh cắp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã chiếm được cảm tình của hàng trăm triệu người trên mạng, sau khi trốn thoát khỏi bọn trộm làm việc cho một cửa hàng thịt chó và cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà, làm dấy lên lời kêu gọi ban hành luật bảo vệ động vật mạnh mẽ hơn.

Chúng trông giống như 'một nhóm em trai nhỏ' đang gặp nguy hiểm, cùng nhau di chuyển thành đàn hoàn toàn khác với những con chó hoang. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Ngày 16/3, một cư dân mạng họ Lu đã quay video cảnh bảy chú chó đi bộ dọc theo một tuyến đường cao tốc đông đúc ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Trong đoạn video, một nhóm chó cẩn thận vây quanh một chú chó chăn cừu Đức bị thương, trong khi một chú chó Corgi ở phía trước liên tục ngoái lại để đảm bảo không con nào bị bỏ lại phía sau.

Nhóm chó này cũng bao gồm chó săn vàng, chó Labrador và chó Bắc Kinh. Lu chia sẻ với báo Dahe Daily của Trung Quốc: “Chúng trông giống như một nhóm anh em nhỏ đang gặp nạn, di chuyển đồng bộ hoàn toàn khác với chó hoang”.

Mặc dù Lu đã cố gắng nhiều lần để dẫn chúng đến nơi an toàn, nhưng những con chó đã phớt lờ tiếng gọi của anh. Sau đó, Lu buộc phải chia sẻ video lên Douyin, kêu gọi chính quyền địa phương can thiệp.

Hành trình trở về nhà đầy kỳ diệu của những chú chó đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng, với các video đạt hơn 230 triệu lượt xem. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Một người đi đường khác đã quay lại cảnh những con chó lang thang qua những cánh đồng gần đó. Trung tâm cứu hộ chó hoang Bitter Coffee địa phương báo cáo rằng, những con chó này đến từ cùng một ngôi làng, thường xuyên đi lang thang tự do cùng nhau và đã hình thành những tình bạn thân thiết. Trung tâm cũng đã cử một số tình nguyện viên và thậm chí cả máy bay không người lái để theo dõi những con chó và tạo điều kiện cho chúng trở về nhà an toàn.

Một tình nguyện viên cho rằng, những người điều hành một cửa hàng bán thịt chó đã đánh cắp những con chó, cho thấy chúng có thể đã trốn thoát khỏi một chiếc xe tải, mặc dù không có nhân chứng nào nhìn thấy chúng rời đi.

Bất chấp những tranh cãi, một vài nhà hàng thịt chó vẫn hoạt động ở miền Bắc Trung Quốc. Trong những mùa Đông dài và lạnh giá, người dân địa phương tin rằng, ăn thịt chó sẽ giúp họ giữ ấm và duy trì sự sống. Hiệp hội Bảo vệ Động vật Đại Liên cho biết, các trang trại nuôi chó rất hiếm, vì việc nuôi chó rất tốn kém. Đối với nhiều chủ cửa hàng thịt chó, chó hoang và thú cưng bị đánh cắp là nguồn thịt dễ kiếm và rẻ nhất. Các thành phố như Trường Xuân, Cáp Nhĩ Tân và Đại Liên đã báo cáo nhiều vụ việc chó cưng bị đánh cắp.

Ngày 19/3, một tình nguyện viên thông báo với Jimu News rằng, cả bảy con chó đã trở về với chủ của chúng, đến từ ba hộ gia đình khác nhau. Đường cao tốc nơi Lu lần đầu tiên nhìn thấy chúng cách làng của họ khoảng 17 km. Cho đến nay, chưa có thêm thông tin nào được tiết lộ về những kẻ trộm chó. Ở Trung Quốc, trộm chó được coi là một tội hình sự, với các hình phạt có thể bao gồm phạt tiền hoặc phạt tù tùy thuộc vào giá trị của con vật.

Ngày 19/3, một tình nguyện viên tại trại cứu hộ chó đã báo cáo với 'Jimu News' rằng, cả bảy con chó đã được trả về cho chủ nhân của chúng, đến từ ba gia đình khác nhau.

Cộng đồng mạng thì 'dậy sóng' bình luận: Hành trình của chúng có thể là kịch bản cho một bộ phim. Chú chó Golden Retriever đứng gần đường nhất để che chắn cho những con khác. Chú chó Corgi liên tục ngoái lại để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Chú chó chăn cừu Đức, thể hiện bản năng lãnh đạo bẩm sinh, luôn ở vị trí trung tâm như một vị tướng; Chó là hiện thân của lòng trung thành với chủ nhân. Con người làm hại chúng thể hiện sự thiếu nhân tính hơn nhiều; Chó là những người bạn tận tâm nhất của chúng ta và xứng đáng được bảo vệ và chăm sóc. Việc ban hành luật bảo vệ động vật càng sớm càng tốt là vô cùng quan trọng...