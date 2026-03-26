Một nam nghệ sĩ chuyên viết nhạc buồn bất ngờ 'đổi mood' khiến fan ngỡ ngàng

Thuận Tùng
SVO - Sau những dấu ấn âm nhạc gắn với màu sắc chiêm nghiệm, nội tâm và giàu chất tự sự, Táo chính thức giới thiệu dự án mới mang tên 'The fall'.

Trong làn sóng nghệ sĩ indie Việt Nam những năm gần đây, Táo nổi lên như một cá tính âm nhạc khác biệt, không đi theo lối mòn. Âm nhạc của Táo mang màu sắc u tối, nội tâm, kết hợp giữa rap và những giai điệu mang hơi hướng alternative, tạo nên một không gian cảm xúc riêng biệt.

1000044372.jpg

"Flow nhạc" của Táo không quá dồn dập nhưng cách xử lý giai điệu lạ tai, lời rap mang tính tự sự. Chủ đề chính trong âm nhạc của Táo thường nói về sự cô đơn, bản ngã hay những góc khuất tâm lý.

1000044371.jpg

Không ồn ào trên truyền thông, Táo lựa chọn cách phát triển sự nghiệp bền bỉ trong cộng đồng underground, từng bước xây dựng tệp khán giả trung thành qua các sản phẩm như Blue tequila hay 2 5. Chính sự “kén người nghe” nhưng giàu chiều sâu này lại trở thành yếu tố giúp anh giữ được dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc ngày càng đại chúng hóa.

1000044368.jpg

Trong hành trình từ Blue tequila đến The fall, Táo không từ bỏ bản sắc giàu cảm xúc từng làm nên dấu ấn của mình, nhưng đang chủ động mở rộng biên độ biểu đạt sang những trạng thái tươi sáng, sống động và giàu kết nối hơn. The fall không chỉ là một bản phát hành mới, mà còn là giai đoạn tiếp theo trong thế giới âm nhạc của Táo.

1000044370.jpg

Nếu những sáng tác trước đây của anh gợi nhắc đến những vùng cảm xúc sâu, buồn và nhiều suy tư, thì ở The fall, khán giả sẽ thấy một Táo mở lòng hơn với ánh sáng, với niềm vui, với những rung động nguyên bản của tình yêu.

1000044367.jpg

Chia sẻ về ca khúc, Táo cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi viết về một cảm xúc sáng hơn. Với tôi, The fall giống như một cột mốc đánh dấu sự chuyển mình sang thứ âm nhạc vui tươi hơn, có chuyển động hơn, có thể nhún nhảy theo, nhưng vẫn giữ lại những tầng cảm xúc riêng mà tôi luôn muốn kể".

1000044366.jpg

Bên cạnh âm nhạc, The fall tiếp tục nối dài thế mạnh của Táo trong việc xây dựng thế giới hình ảnh và mỹ học riêng cho từng dự án. Nếu phần âm thanh mở ra một chuyển động cảm xúc mới, MV này lại đóng vai trò như một lát cắt thị giác giúp câu chuyện ấy trở nên cụ thể và giàu sức gợi hơn.

1000044369.jpg

Chia sẻ thêm về phần hình ảnh, Táo nói: “Tôi muốn nhìn tình yêu qua đôi mắt của một nhân vật vốn chưa từng biết yêu. Cậu ấy không hiểu cảm xúc của mình ngay từ đầu, chỉ biết lặng lẽ quan sát, rồi từng chút một học cách rung động. MV không chỉ kể một câu chuyện độc lập, mà còn là cánh cửa mở ra phần tiếp theo của cả dự án".

