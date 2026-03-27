NewJeans có thể trở lại trong năm 2026?

Phiên tòa xét xử vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do ADOR, một công ty con của tập đoàn giải trí K-pop khổng lồ HYBE Labels, đệ đơn chống lại cựu thành viên nhóm NewJeans, Danielle, và cựu CEO của ADOR, Min Hee Jin, đã bắt đầu vào hôm qua, 26/3 (giờ Hàn Quốc), cho thấy tranh chấp bắt đầu từ năm 2024 vẫn chưa có hồi kết.

Vào tháng 12/2025, ADOR đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại chống lại nữ thần tượng, mẹ cô và cựu CEO của công ty, yêu cầu bồi thường 43,1 tỷ won (28,6 triệu đôla Mỹ) vì đã gây ra sự chậm trễ trong việc nối lại hoạt động của NewJeans.

Tại phiên điều trần sơ bộ, được tổ chức tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, các luật sư đại diện cho công ty quản lý và nữ thần tượng đã tranh cãi về tiến trình tố tụng. Đại diện pháp lý của Danielle cáo buộc ADOR kéo dài vụ kiện, đồng thời chỉ ra việc mẹ của Danielle bị đưa vào vụ kiện: “Danielle là một thần tượng, và đây là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cô ấy. Nếu vụ kiện này kéo dài, cô ấy (Danielle) chắc chắn sẽ chịu thiệt hại. ADOR, với tư cách là một công ty giải trí, biết rõ điều này”.

Danielle, cựu thành viên nhóm nhạc nữ K-pop NewJeans, dẫn chương trình sự kiện "Korea on Stage: New Generation 2024" tại Cung điện Gyeongbok, quận Jongno, Seoul, ngày 21/5/2024. (Ảnh: Newsis)

Đội ngũ pháp lý của ADOR bác bỏ nhận định này, lập luận rằng, vụ kiện chỉ liên quan đến thiệt hại và hình phạt, và không ảnh hưởng đến khả năng theo đuổi sự nghiệp của Danielle. Tuy nhiên, đại diện của Danielle nhấn mạnh rằng, bất kỳ nỗ lực nào của thần tượng nhằm tiếp tục hoạt động sẽ vấp phải sự phản đối từ phía ADOR.

ADOR đã đệ đơn kiện vào tháng 12/2025 cùng với thông báo chấm dứt hợp đồng, tuyên bố sẽ buộc "một thành viên trong gia đình của Danielle và cựu CEO Min Hee Jin phải chịu trách nhiệm pháp lý" vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc trì hoãn các hoạt động của nhóm.

Bà Min Hee Jin, cựu CEO của hãng thu âm K-pop ADOR và người sáng lập Ooak Records, đọc tuyên bố tại cuộc họp báo được tổ chức tại Hội trường Kyowon Challenge ở quận Jongno, Seoul, ngày 25/2, về chiến thắng của bà tại tòa án sơ thẩm trong vụ kiện quyền chọn bán trị giá 25,6 tỷ won chống lại HYBE Labels.

Tranh chấp bắt nguồn từ tháng 11/2024, khi 5 thành viên của NewJeans yêu cầu phục chức cho Min, người đã bị sa thải khỏi vị trí CEO của ADOR, vào tháng 8/2024, sau một cuộc xung đột với HYBE. Khi công ty từ chối, các thành viên đã tuyên bố thông qua một thông cáo báo chí bất ngờ rằng, hợp đồng của họ đã bị chấm dứt do ADOR vi phạm hợp đồng. ADOR đã phản bác lại, bằng cách đệ đơn kiện vào tháng 12/2024 để yêu cầu xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng. Một phán quyết mà tòa án cuối cùng đã đưa ra có lợi cho ADOR. Sau phán quyết, các thành viên Haerin và Hyein tuyên bố trở lại dưới trướng ADOR, Hanni cũng theo sau không lâu. Trong khi Minji vẫn đang trong quá trình đàm phán, Danielle bị ADOR chấm dứt hợp đồng và hiện đang là đối tượng của vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại.

Hiện cả hai bên cũng đã đề cập đến khả năng dàn xếp trong phiên điều trần. Nhóm pháp lý của ADOR cho biết, việc giải quyết vấn đề không phải là không thể, lưu ý rằng hòa giải và sự hiểu biết lẫn nhau là những phần tự nhiên của quá trình tố tụng. Trong khi đó, đại diện của Danielle vẫn tỏ ra hoài nghi, chỉ ra rằng, ADOR đã đối xử với cô ấy khác biệt so với các thành viên khác và việc bàn về dàn xếp là một điều bất ngờ, xét đến mức độ nghiêm trọng của các khoản phạt đang được yêu cầu.

Vụ việc này là một trong số nhiều vụ kiện pháp lý bắt nguồn từ sự đổ vỡ rộng hơn giữa HYBE và Min. Vào tháng Hai, một tòa án ở Seoul đã phán quyết sơ thẩm rằng, Min có quyền nhận khoảng 25,6 tỷ won từ HYBE trong một phán quyết kết hợp về vụ kiện chấm dứt thỏa thuận cổ đông của HYBE và yêu cầu bồi thường giá mua cổ phần của Min. Sau phán quyết, Min đề xuất từ ​​bỏ quyền mua cổ phần của mình để đổi lấy một thỏa thuận dàn xếp toàn diện, mở đường cho NewJeans tiếp tục hoạt động, điều mà HYBE chưa phản hồi công khai.

Phiên điều trần đầy đủ đầu tiên trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14/5. Và dư luận đang chỉ có một câu hỏi, là đến bao giờ, NewJeans, một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop, được định giá cực cao, ngang hàng với BLACKPINK, mới có thể quay trở lại 'sàn đấu K-pop'?