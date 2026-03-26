Đạo diễn Lê Thiện Viễn tiết lộ lý do chọn Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, yêu cầu nữ chính phải để mặt mộc lên phim

SVO - 'Hẹn em ngày nhật thực' do đạo diễn Lê Thiện Viễn thực hiện, phối hợp cùng nhà sản xuất Lý Minh Thắng. Mới đây, vị đạo diễn này cũng tiết lộ về lý do chọn Đoàn Thiên Ân đóng nữ chính, yêu cầu 'nàng Hậu' phải để mặt mộc lên phim.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn tiết lộ lý do đổi từ tên phim cũ Thư tình gửi ma sơ thành Hẹn em ngày nhật thực. Theo anh, cái tên ban đầu thể hiện một câu chuyện mang hình ảnh người ma sơ, cũng là lời tri ân đến các sơ. Tuy nhiên, từ ma sơ khiến nhiều khán giả trẻ không theo đạo khó hiểu. Sau khi cân nhắc, anh quyết định đổi tên để ai cũng có thể hiểu.

Bên cạnh đó, đạo diễn Lê Thiện Viễn đã dành nhiều thời gian để mang đến những nét đẹp chân thật nhất vào phim: “Để thực hiện bộ phim này, tôi và Lý Minh Thắng đã dành thời gian ròng rã suốt 2 năm trời từ những khâu tìm hiểu, lên ý tưởng đến khi đi được đến bản hoàn chỉnh này".

Đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ: "Đối với tôi, bộ phim này không có nhân vật nào thật sự là phản diện cả. Nhiều khán giả e ngại, liệu một nhân vật có đức tin nhưng lại cố chấp với những định kiến về ngoại đạo có làm xấu đi hình ảnh của đạo Thiên chúa. Nhưng tôi nghĩ, đây chỉ là một cá nhân đại diện cho một mẫu người mang định kiến của những năm 1990. Và thật ra, nhân vật mẹ của Thiên Ân ngay từ đầu vốn không mang định kiến, vì chồng bà cũng là người ngoại đạo. Đây chỉ là sự phản ứng của một người mẹ muốn bảo vệ con mình khỏi vết xe đổ trước đây của mình mà thôi".

Vị đạo diễn cũng có yêu cầu đặc biệt, khi nữ chính Đoàn Thiên Ân phải để mặt mộc trong nhiều cảnh quay, vì mong muốn thể hiện đúng thần thái, hoàn cảnh của nhân vật. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai diễn: “Được đóng vai nữ tu là điều hết sức cao quý. Tôi được đạo diễn cho thời gian tiền kỳ rất dài để tìm hiểu và chuẩn bị. Thời gian đó, tôi đến tu viện Làng Sông, cũng là bối cảnh quay phim và được học, trải nghiệm cuộc sống và sự mực thước của các sơ. Tôi dậy lúc 4h sáng, cùng các sơ chăm sóc các em nhỏ, phụng sự. Gia đình tôi vốn theo đạo dòng Tin lành, tôi từng chứng kiến và hiểu những chuyện tình tan vỡ vì rào cản tôn giáo. Nhân vật Ân có nỗi đau của cô ấy, mẹ Hoa cũng có nỗi đau của bà. Khi trở thành Ân trong phim, tôi mới thực sự hiểu và cảm nhận phải làm thế nào để bảo vệ tình yêu và vẫn giữ được sự tôn trọng vời đức tin của mình”.