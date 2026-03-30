Định mệnh con số 7 của BTS

Tuệ Nghi
SVO - BTS tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng 'Billboard 200', với album trở lại 'ARIRANG'. Đây là album thứ bảy của nhóm đạt vị trí số 1.

Sau khi xuất ngũ, BTS đã đạt được một cột mốc đáng nhớ khác với tư cách là một nhóm nhạc đầy đủ, khi album ARIRANG đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 lần thứ bảy.

Theo bản xem trước bảng xếp hạng được Billboard công bố vào ngày 30/3, album dài thứ năm của BTS, ARIRANG, đã ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200, vượt qua The Way I Am của Luke Combs và I'm The Problem của Morgan Wallen. Với thành tích này, BTS hiện đã đứng đầu cả bảng xếp hạng album của Anh và Mỹ.

Bảng xếp hạng Billboard 200 xếp hạng các album dựa trên sự kết hợp giữa doanh số bán album vật lý, album tương đương lượt stream (SEA) và album tương đương lượt nghe từng bài hát (TEA).

Trong tuần đầu tiên, ARIRANG đạt 641.000 đơn vị album, đánh dấu tổng số lượng bán ra trong tuần đầu tiên cao nhất đối với một album nhóm, kể từ khi bảng xếp hạng áp dụng hệ thống "đơn vị" vào tháng 12/2014. Trong số này, 532.000 đơn vị đến từ doanh số bán album thuần túy (mua album vật lý và kỹ thuật số), con số cao nhất đối với một album nhóm trong hơn một thập kỷ.

Trong tổng số 641.000 đơn vị, 532.000 đơn vị bán thuần túy cũng đại diện cho kỷ lục doanh số cao nhất mọi thời đại của BTS, giúp họ đạt vị trí số 1 lần thứ bảy trên bảng xếp hạng Top Album Sales.

Lượt stream tương đương (SEA) đạt 95.000, tương ứng với 99,1 triệu lượt stream theo yêu cầu các bài hát trong album. Đây cũng là kỷ lục stream cao nhất đối với một album của BTS, với ARIRANG ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Streaming Albums.

Theo Billboard: “BTS đã đạt được doanh số album cao nhất kể từ sau album The Life of a Showgirl của Taylor Swift ra mắt, với khoảng 4 triệu bản vào năm ngoái”. Sau thành công trên bảng xếp hạng Top 100 Album chính thức của Anh, ARIRANG hiện cũng đã giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200, lần nữa khẳng định vị thế thống trị toàn cầu của BTS.

Tuệ Nghi
Xem thêm

Cùng chuyên mục