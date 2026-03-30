Taemin của SHINee khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' với khuôn mặt khác lạ không nhận ra

SVO - 'Đây có phải Taemin không?'... Tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ bất ngờ xuất hiện khi ngoại hình anh ấy trông khác biệt rõ rệt sau khi rời SM.

Gần đây, những bức ảnh và video về diện mạo mới nhất của Taemin đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến. Trong những hình ảnh được công bố, đường sống mũi rõ nét hơn và các đường nét khuôn mặt thay đổi so với trước đây. Đặc biệt, nhiều người nhận thấy rằng, thay vì hình ảnh sắc sảo và lưỡng tính trước đây, giờ đây, anh ấy trông mềm mại và đầy đặn hơn.

Cộng đồng mạng dường như cũng có những phản ứng trái chiều, một số đưa ra nhiều suy đoán khác nhau: Đó có thực sự là Taemin không?; Phong cách của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn; Mũi anh ấy trông khác quá; Tôi không thể biết liệu anh ấy có tăng cân hay là do phẫu thuật thẩm mỹ hoặc trang điểm... Trong khi, số khác lại cảnh báo không nên suy diễn quá mức: Đó chỉ là do góc chụp và ánh sáng; Diện mạo của anh ấy luôn thay đổi nhiều tùy thuộc vào kiểu tóc và trang điểm...

Từ khi ra mắt, Taemin đã được yêu mến nhờ vẻ ngoài lưỡng tính đặc biệt. Một số người cũng cho rằng, sự kết hợp giữa kiểu tóc mới, trang điểm và có thể cả sự thay đổi cân nặng đã góp phần tạo nên diện mạo hiện tại của anh.

Taemin mới đây đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật số tiếng Anh đầu tiên, Long Way Home, đánh dấu sự khởi đầu các hoạt động toàn cầu của anh. Ca khúc là một bản ballad pop R&B kết hợp giai điệu du dương với giọng hát mộng mơ đặc trưng của Taemin, thu hút sự chú ý như một thử thách mới hướng đến thị trường toàn cầu.

Sau khi chuyển sang công ty Galaxy Corporation, Taemin cũng sẽ biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley, vào ngày 11 và 18/4. Anh được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử, khi trở thành nghệ sĩ solo nam người Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn trên sân khấu Coachella.