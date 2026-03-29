Không chỉ 'giữ chuỗi đặc sản' concert, Hoàng Dũng 'nhả vía' kết hôn cho các fan

SVO - Hơn 3 giờ đồng hồ trong concert 'Xoay tròn', Hoàng Dũng cùng các khách mời Rhymastic, GREY D, Minh Tốc & Lam đã đem đến 26 màn trình diễn đầy cảm xúc, trọn vẹn từ phần nghe đến phần nhìn.

Với quy mô được mở rộng hơn so với đêm diễn tại Hà Nội năm ngoái, concert Xoay tròn tại TP. HCM, với sự góp mặt của gần 10.000 khán giả đã cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hoàng Dũng trong hành trình âm nhạc của mình.

Anh đã thử thách bản thân nhiều hơn trong việc tập luyện, biểu diễn, hát nhảy với live band, chơi nhạc cụ và làm chủ sân khấu ở một không gian ngoài trời lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Sự tâm huyết, chỉn chu trong từng khâu dàn dựng và đầu tư của nam ca sĩ, cùng những sự kết hợp lần đầu tiên với các khách mời đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ.

Concert lần này đã đánh dấu một cột mốc lớn hơn của anh trong hành trình sự nghiệp đối với nam ca sĩ lẫn người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong suốt hơn một thập kỷ. Hoàng Dũng đã vượt ra khỏi "vùng an toàn" của mình, không chỉ là một anh chàng hát tình ca mà còn đưa đến cho khán giả thấy một hình ảnh nghệ sĩ có thể làm được nhiều hơn những gì khán giả từng thấy ở anh trước đây.

Trong concert, Hoàng Dũng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong đám cưới của với bà xã Khánh Linh được hé lộ trên màn hình lớn trong phần trình diễn đặc biệt này. Không dừng lại ở đó, ngay trong khi Hoàng Dũng đang hát ca khúc Lý giải, có đến 4 cặp khán giả ở bên dưới sân khấu đã bất ngờ cầu hôn nửa kia.

Trong tiếng hò reo của gần hàng nghìn khán giả, những hình ảnh đáng yêu của các cặp đôi đã được phát trực tiếp, lan tỏa tình yêu tới tất cả mọi người. Đây được xem là “đặc sản” trong concert của nam ca sĩ. Nơi mà các đôi yêu nhau dành cho đối phương sự bất ngờ lãng mạn nhất.

Cuối concert, Hoàng Dũng cúi người 90 độ cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành cùng mình và tạo nên một cột mốc không thể nào quên: “Dũng đã dành 10 năm cho âm nhạc và đến hiện tại. Dũng biết mình sẽ rất buồn nếu không thể trở thành một người nghệ sĩ được đứng trước mọi người để hát những ca khúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Dũng mong phút giây này tồn tại mãi mãi”.