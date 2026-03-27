Sau 2 năm 'ở ẩn', 'hoàng tử nhạc số' trở lại với tạo hình khác lạ

SVO - GREY D chính thức phát hành MV 'Hoá ra...'. Đây là sản phẩm mở đường cho album phòng thu đầu tiên mang tên 'ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM'.

Bài hát Hoá ra... do chính GREY D sáng tác và sản xuất, với sự đồng hành của các cộng sự. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng giàu sức gợi, với giai điệu như lời thủ thỉ, kết hợp tinh tế các chi tiết âm thanh như tiếng chuông gió và âm thanh thiên nhiên.

Không phô trương kỹ thuật, GREY D lựa chọn cách tiếp cận chân thành, cảm xúc, dùng âm nhạc để kể câu chuyện nội tâm sau quãng thời gian 2 năm “ở ẩn” tập trung sáng tác. Thông điệp cốt lõi của ca khúc được thể hiện qua giọng ca đầy tâm tình.

Phần hình ảnh của MV được thực hiện bởi đội ngũ sáng tạo gồm giám đốc sáng tạo Ben Phạm và đạo diễn Canon. MV mở đầu với hình ảnh một GREY D mệt mỏi, lạc lối trong nhịp sống thường nhật, lang thang vô tình tìm ra con đường bước vào một vùng đất kỳ bí.

Từ đây, thế giới của ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM dần được hé lộ, nơi ranh giới giữa hiện thực và siêu thực bị xóa nhòa. Các yếu tố kỳ ảo trở thành biểu tượng cho giấc mơ, cảm xúc và những biến động tâm lý ẩn sâu.

Nhân vật trung tâm hiện lên như một kẻ du hành: Không hào nhoáng, không tô vẽ, chất chứa nhiều trải nghiệm và biến cố. Bên ngoài có phần lạnh lùng song bên trong lại là một bản thể giàu cảm xúc, mang trái tim si tình.

Ngay sau khi lên sóng, Hoá ra... nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt ở chất lượng âm nhạc và phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu. Sản phẩm không chỉ đánh dấu sự trở lại của GREY D mà còn đặt nền móng cho một "vũ trụ âm nhạc" có định hướng rõ ràng, mang đậm dấu ấn cá nhân.