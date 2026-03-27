Dàn 'mỹ nhân' đình đám thế giới 'so găng' năm 2026

SVO - 2026 đánh dấu một năm bùng nổ của màn ảnh rộng với hàng loạt 'bom tấn' đáng chú ý. Đây là dịp so tài của hàng loạt 'ngôi sao hạng A' của Hollywood như Emily Blunt, Zendaya, Anne Hathaway, Anya Taylor-Joy và Brie Larson.

Anya Taylor-Joy và Brie Larson lồng tiếng cho phim The Super Mario Galaxy

Tiếp nối hiện tượng toàn cầu phim anh em Super Mario từng được đưa lên màn ảnh rộng vào năm 2023 với doanh thu phòng vé vượt ngưỡng 1,3 tỷ đô la, phim The Super Mario Galaxy là hậu truyện rất được chờ đợi mở màn cho một mùa phim náo nhiệt tại rạp chiếu.

Tác phẩm theo chân Mario (Chris Pratt) và Luigi (Charlie Day) khám phá quá khứ của công chúa Peach (Anya Taylor-Joy), từ đó mở ra cuộc phiêu lưu vào không gian băng qua những thế giới mới và có thêm những liên minh mới đầy bất ngờ.

Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy vẫn luôn ý thức sâu sắc di sản của nhân vật mà mình đảm nhận: “Khi nghĩ tới các nhân vật biểu tượng trong thế giới trò chơi điện tử, Peach là một trong số đó. Được lồng tiếng và góp phần đưa nhân vật này xuất hiện một cách sống động trên màn ảnh rộng có một ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân tôi".

Đồng hành cùng Anya Taylor-Joy là một trong những nhân vật mới toanh và bí ẩn của phần phim này: Công chúa Rosalina do chủ nhân tượng vàng Oscar, Brie Larson lồng tiếng. Vậy là sau Captain Marvel, một lần nữa, Brie Larson lại đảm trách một vai nữ cường vũ trụ.

Trong The Super Mario Galaxy, Rosalina là người bảo vệ liên thiên hà và là mẹ nuôi của Lumas - những sinh vật hình sao sống trong vũ trụ. Khả năng điều khiển năng lượng của vũ trụ đã giúp cho Rosalina trở thành nhân vật quyền lực nhất trong thiên hà.

Sau "bom tấn" hoạt hình này, Anya Taylor-Joy sẽ tái ngộ người hâm mộ điện ảnh với Dune: Part three từ đạo diễn Denis Villeneuve. Trong khi đó, Brie Larson cũng đang bận rộn với một dự án phim hài mang tên Close personal friends.

Emily Blunt lần đầu hợp tác với Steven Spielberg

Mùa Hè năm nay, Emily Blunt sẽ trở lại màn ảnh rộng với hai "bom tấn" lớn của Hollywood là The devil wears Prada 2 và Thời khắc công bố. Đây là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của minh tinh này cùng đạo diễn tỷ đô Steven Spielberg.

Trong tác phẩm khoa học viễn tưởng mới của Steven Spielberg, Emily Blunt sẽ thủ vai một nữ dẫn chương trình đột nhiên bị một thế lực bí ẩn chiếm đoạt cơ thể khi đang tường thuật trực tiếp tình hình thời tiết trên sóng truyền hình. Trong khi đó, Josh O'Connor thủ vai một người đàn ông muốn tiết lộ một sự thật động trời cho toàn thế giới.

Emily Blunt là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi tại Hollywood có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều thể loại, từ chính kịch, lãng mạn cho đến hành động và giật gân. Cô thường được giao những vai phụ nữ thông minh, bản lĩnh và có chiều sâu tâm lý.

Tính thời điểm hiện tại, "ngôi sao" 43 tuổi đã xuất hiện với vai trò nữ chính trong 22 bộ phim với tổng doanh thu phòng vé toàn cầu đạt 2,14 tỷ đô la. Ngoài hai tác phẩm đáng chú ý kể trên, Emily Blunt còn xác nhận tiếp tục tham gia A quiet place - Part III.

Zendaya và Anne Hathaway trong thiên sử thi The Odyssey

Zendaya đã thật sự định nghĩa lại hai chữ “bận rộn” với lịch trình xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng trong năm 2026. "Nàng thơ" một thời của Disney có tới 4 "siêu phẩm" điện ảnh chuẩn bị ra mắt trong năm là: The drama, Spider-man: Brand new day, Dune: Part three và The Odyssey. Bên cạnh đó, ở mảng truyền hình, người đẹp này sẽ trở lại cùng loạt phim học đường đình đám Euphoria mùa 3.

Trong The Odyssey, Zendaya sẽ thủ vai Athena, vốn là nữ thần chiến tranh và trí tuệ. Điều thú vị là bộ phim sẽ có sự góp mặt của cặp đôi Zendaya và Tom Holland. Theo đó, chàng “Nhện nhọ” sẽ vào vai Telemachus, là con trai của Odysseus (do Matt Damon thủ vai).

Vai diễn Penelope vợ của Odysseus do minh tinh Anne Hathaway đảm trách. Ngoài ra, Anne Hathaway cũng sẽ sắm vai kép chính trong phim Mother Mary của A24 lấy đề tài một nữ ca sĩ nhạc pop.

Chưa kể "ngôi sao" còn có hai tác phẩm đang trong quá trình sản xuất, gồm phim khoa học viễn tưởng Flowervale street và một dự án giật gân mang tên Verity.