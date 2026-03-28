Sự thật về vụ đột nhập nhà Nana đã được tiết lộ

Tuệ Nghi
SVO - Nana và mẹ cô xác nhận sẽ ra làm chứng tại phiên tòa vào tháng Tư, nhằm bác bỏ những lời cáo buộc sai sự thật của tên trộm.

Theo các nguồn tin pháp lý, Tòa án quận Uijeongbu, phân khu Hình sự thứ nhất, chi nhánh Namyangju sẽ tổ chức phiên điều trần thứ ba cho một người đàn ông khoảng 30 tuổi, được xác định là ông A, vào ngày 21/4. Hiện, ông ta đang bị giam giữ và phải đối mặt với cáo buộc cướp tài sản và gây thương tích.

Ngày 28/3, một đại diện từ công ty quản lý của Nana đã xác nhận trong một cuộc điện thoại với Dispatch rằng, cả Nana và mẹ cô sẽ tham dự phiên điều trần, với tư cách là nhân chứng.

Vụ việc bắt nguồn từ một sự cố xảy ra vào tháng 11/2025, khi ông A bị cáo buộc đột nhập vào nhà Nana và đe dọa cô cùng mẹ cô bằng vũ khí. Tuy nhiên, trong một diễn biến gây tranh cãi, nghi phạm sau đó đã đệ đơn kiện ngược lại Nana, cáo buộc cô tội hành hung nghiêm trọng và âm mưu giết người. Ông ta cho rằng, hành động khống chế ông ta của Nana cấu thành tội âm mưu giết người.

Cơ quan chức năng tại đồn cảnh sát Guri thuộc tỉnh Gyeonggi đã bác bỏ lời cáo buộc của nghi phạm do thiếu bằng chứng và quyết định không chuyển vụ án cho Viện Kiểm sát. Đáp lại, phía Nana đã đệ đơn kiện ngược lại ông A vì tội vu khống.

Trong phiên điều trần đầu tiên vào tháng 1/2026, ông A thừa nhận tội đột nhập nhưng phủ nhận ý định đe doạ bằng vũ khí, bác bỏ hầu hết các cáo buộc của bên công tố. Cũng có thông tin cho rằng, nghi phạm đã từ chối cung cấp bằng chứng quan trọng do bên công tố đưa ra. Do đó, tòa án có thể không sử dụng được bằng chứng đó để xác định tội lỗi, khiến lời khai của Nana và mẹ cô trở nên đặc biệt quan trọng.

Trước đây, Nana không thể tham dự phiên tòa do vướng lịch trình, nhưng nay cô đã điều chỉnh lịch trình để trực tiếp làm chứng. Việc thẩm vấn chéo từ phía luật sư bào chữa cũng dự kiến ​​sẽ diễn ra trong phiên điều trần.

Trong khi đó, Nana hiện đang đóng vai chính đặc vụ tình báo Hwang Jeong Won trong bộ phim truyền hình phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba trên kênh ENA, Climax. Gần đây, cô cũng xuất hiện trong MV ca khúc chủ đề ANOTHER DIMENSION trong album mới nhất của T.O.P.

Tuệ Nghi
