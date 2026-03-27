230 triệu người đã bị 'dắt mũi' vụ 7 chú chó trốn thoát khỏi chuồng nhốt ở Trung Quốc như thế nào?

SVO - Từ cuộc trốn thoát ngoạn mục đến cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, sự thật bất ngờ về những tình tiết trong video lan truyền trên mạng về cuộc trở về nhà của 7 chú chó ở Trung Quốc đã được hé lộ, khiến dư luận 'sốc đứng hình'.

Câu chuyện về bảy chú chó ở Trung Quốc được cho là đã trốn thoát khỏi một nhà hàng thịt chó đã chiếm được cảm tình của toàn thế giới, nhưng sự thật gần đây đã được hé lộ, với một bước ngoặt bất ngờ. Truyền thông địa phương và các nguồn tin chính thức sau đó đã tiết lộ rằng, con chó chăn cừu Đức trong video đang trong thời kỳ động dục, thu hút sáu con chó khác đi theo nó.

Đoạn phim nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với hơn 230 triệu lượt xem trực tuyến. Ảnh: news.qq.com

Câu chuyện cảm động và đầy xúc động này bắt đầu từ một video được một người đi đường quay lại ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, cho thấy bảy con chó đang đi dọc theo đường cao tốc. Cảm động trước sự an nguy của những con vật, người này đã kêu gọi chính quyền địa phương can thiệp. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội ở Trung Quốc và cả ngoài nước, thu hút hơn 230 triệu lượt xem trực tuyến. Một số người dùng suy đoán rằng, những con chó đã rơi khỏi xe tải hoặc bị bắt trộm bởi một cửa hàng thịt chó, trong khi những người khác sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những tấm áp phích miêu tả một câu chuyện ly kỳ về hành trình trở về nhà của chúng.

Một tình nguyện viên bảo vệ động vật ở địa phương cho biết, nhóm của cô đã đăng thông báo, triển khai máy bay không người lái và đến từng nhà ở các ngôi làng gần đó để giúp xác định vị trí của những chú chó và hướng dẫn chúng về nhà. Ảnh: news.qq.com

Trong những câu chuyện tưởng tượng này, những con chó được miêu tả là những anh hùng trung thành, dũng cảm và thông minh một cách khác thường. Một trung tâm cứu hộ chó hoang địa phương cũng phát tán một video tuyên bố rằng những con vật này đã bị “mất trộm rồi trốn thoát”, nhưng lời kể này chỉ dựa trên suy đoán của một chủ sở hữu chứ không phải bất kỳ lời kể nào của nhân chứng.

Tongtong, một tình nguyện viên bảo vệ động vật địa phương cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, nhóm của cô đã dán thông báo, sử dụng máy bay không người lái và đi từng nhà ở các làng lân cận để giúp tìm kiếm những con chó và hướng dẫn chúng trở về nhà. Chỉ trong vài ngày, cả bảy con chó đã trở về.

Người chủ tiết lộ với truyền thông Trung Quốc rằng, chú chó chăn cừu Đức Sibao của cô đã động dục nên đã thu hút những con chó khác. Ảnh: news.qq.com

Truyền thông nhà nước địa phương sau đó đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn trên mạng, làm rõ rằng con chó chăn cừu Đức trong video không bị thương và không có vụ trộm cắp hay giam giữ nào xảy ra. Theo báo City Evening News, con chó chăn cừu Đức thuộc sở hữu của một người dân làng họ Zhang, người giải thích rằng, chó làng thường đi lang thang tự do và thường mất tích một hoặc hai ngày. Bà tiết lộ với truyền thông Trung Quốc rằng, con chó chăn cừu Đức của bà, Sibao, đang trong thời kỳ động dục, điều này đã thu hút những con chó khác. Sibao hiện đã được buộc dây tạm thời để ngăn nó đi lang thang lần nữa.

Sau khi diễn biến bất ngờ được đưa ra ánh sáng, tập phim đã thúc đẩy các cuộc thảo luận mới trên mạng về thông tin sai lệch, những câu chuyện xuyên tạc và phúc lợi động vật. Một nhà quan sát trực tuyến nhận xét: "Ngay cả những điều bạn tận mắt nhìn thấy cũng có thể không phải sự thật. Trong thời đại bão hòa với mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, mọi người nên thận trọng về những gì họ chấp nhận là sự thật".

Một người khác nhận xét: "Tôi chưa bao giờ ngờ tới câu chuyện này sẽ chuyển từ một bộ phim kinh dị thành một câu chuyện tình yêu. Ngắm nhìn những chú chó trong những video mới nhất, nằm dài dưới nắng, tôi cảm thấy rằng, trong một thế giới tràn ngập chiến tranh, ngờ vực và lo lắng, một điều gì đó bình thường cũng có thể đẹp đẽ".

Tongtong nói với SCMP rằng, câu chuyện rất dễ được tin tưởng và được chia sẻ rộng rãi, một phần là do thực tế về hành vi tàn ác với động vật đang phổ biến. Theo Sách trắng Công nghiệp Thú cưng Trung Quốc, tính đến năm 2024, có hơn 90 triệu con mèo và chó đi lạc ở nước này. Những trường hợp ngược đãi động vật không phải là hiếm. Tuy nhiên, người phạm tội có thể thoát khỏi sự trừng phạt vì luật chung của Trung Quốc về bảo vệ động vật hoang dã không áp dụng cho trường hợp đi lạc.

Tongtong cho biết: “Để thực sự quan tâm đến động vật, chúng ta cần phải đối mặt với điều kiện sống thực tế của chúng, cải thiện luật bảo vệ động vật và thúc đẩy việc nhận nuôi thay vì mua hàng”.