Trang Pháp mang gì đến 'Đạp gió 2026'?

Đạp gió 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ đa lĩnh vực, trong đó có nhiều cái tên nổi bật như Triệu Tử Kỳ, Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Trần Khải Lâm, Tôn Di... Năm nay, chương trình cũng sẽ thay đổi format. Thay vì quay và hoàn chỉnh hậu kỳ rồi mới phát sóng, Đạp gió 2026 sẽ ghi hình và phát trực tiếp đến khán giả. Do đó, các nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay sẽ đối diện với áp lực lớn hơn, khi họ phải trình diễn hạn chế sai sót ở mức thấp nhất có thể.

Trang Pháp sẽ là đại diện của Việt Nam tại Đạp gió 2026. Đây là một đại diện có thể đánh giá toàn năng của Việt Nam tại chương trình này. Ngoài việc sở hữu giọng hát khỏe, nữ ca sĩ còn chơi được nhiều loại nhạc cụ, sáng tác tốt.

Chưa kể, Trang Pháp còn sở hữu kinh nghiệm sân khấu dày dạn. Cô từng tạo ấn tượng mạnh tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng Việt Nam, sở hữu nhiều sáng tác nổi tiếng như Chỉ là, Chocolate, Đừng yêu...

Trang Pháp còn kết hợp với 'dàn sao' như Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby trong nhóm nhạc LUNAS, tạo nên nhóm nhạc trình diễn ấn tượng. Đặc biệt, nhóm LUNAS cũng từng có tiết mục trình diễn tại Đạp gió mùa 5 tại Trung Quốc và được C-net hết lời khen ngợi.

Trang Pháp nói về việc tham gia Đạp gió 2026 với nhiều thử thách: "Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho tôi muôn vàn những yêu thương, nhưng tôi hiểu rằng, mình chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới".

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về những sự hoài nghi sẽ luôn hiện hữu. Nhưng thay vì lùi bước, cô chọn biến những điều đó thành động lực: "Điều cuối cùng, vô cùng quan trọng, tới với Đạp gió 2026 tại Trung Quốc lần này, tôi mang theo tình yêu âm nhạc thuần khiết, cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu".

Nói về mục tiêu tham gia chương trình năm nay, nữ ca sĩ cho rằng, vượt qua chính mình của ngày hôm qua là điều cô hướng tới. Một Trang Pháp không ngại lạ lẫm, chẳng sợ làm mới và sẽ luôn cháy hết mình với đam mê, để chứng minh: "Chỉ cần bạn đủ dũng khí, không có đỉnh núi nào là không thể vượt qua".