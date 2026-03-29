Jun Phạm: 'Tôi là một nghệ sĩ làm diễn viên, viết và kể chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau'

SVO - Trong showcase 'J-UNZIP 2026' vừa diễn ra, ngoài việc mang đến các tiết mục hoành tráng, Jun Phạm còn ra mắt MV mới 'Truth or dare' cùng phong cách âm nhạc hoàn toàn mới mẻ, đột phá.

Âm nhạc là sợi dây kết nối giữa nghệ sĩ và fan hâm mộ. Trong showcase J-UNZIP, Jun Phạm dành nhiều thời gian điểm lại sự đồng hành của khán giả và cộng đồng fan hâm mộ Carrot. Với anh, đây là nguồn động lực giúp Jun Phạm tiếp tục sáng tạo làm nghề.

Ngay tại showcase, Jun Phạm đã mang đến một phiên đấu giá vật phẩm đầy ý nghĩa. Thông qua việc đấu giá các vật phẩm, tổng số tiền thu được là 949 triệu đồng, tương đương với 26 trái tim của các bệnh nhi sẽ được hỗ trợ phẫu thuật thông qua quỹ Vết sẹo cuộc đời.

Jun Phạm chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một ca sĩ. Tôi là một nghệ sĩ làm diễn viên, viết và kể chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, tôi xem âm nhạc như một dạng “vai diễn”. Là một “diễn viên”, tôi thích được hoá thân vào nhiều nhân vật và thế giới khác nhau. Hai năm vừa rồi là một màu rất đẹp với văn hoá truyền thống. Còn hiện tại, tôi chỉ đang bước sang một thể loại khác giống như làm một “bộ phim” mới thôi”.

Đó là những bộc bạch của Jun Phạm khi chính thức giới thiệu đến công chúng một hình ảnh và phong cách âm nhạc mạnh mẽ, táo bạo hơn trong MV mới Truth or dare. Không còn gắn liền với những hình ảnh, âm nhạc đậm màu sắc văn hóa Việt Nam trong những năm gần đây, Jun Phạm "lột xác" đầy ngỡ ngàng, cùng vũ đạo đầy phóng khoáng.

Ca khúc mới Truth or dare do chính Jun Phạm và APJ sáng tác, được sản xuất bởi hai producer APJ và MONOTAPE. MV được đạo diễn bởi Kiên Ứng. Đây cũng là "anh tài" từng đồng hành cùng Jun Phạm trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Sự kết hợp với ê kíp sáng tạo quen thuộc nhưng giàu cá tính đã góp phần định hình rõ nét phong cách của anh cho sản phẩm lần này.

Trong Truth or dare, Jun Phạm mang đến hình tượng hoàn toàn khác biệt, quyến rũ, táo bạo và có phần nổi loạn hơn so với những gì khán giả từng quen thuộc. Đây được xem là bước chuyển rõ nét sau một năm nam nghệ sĩ theo đuổi các dự án mang màu sắc văn hoá truyền thống.

Chia sẻ về dự án này, Jun Phạm cho biết, 2026 sẽ là năm anh tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc và hình ảnh khác nhau. Đồng thời, anh cũng đang trong quá trình hoàn thiện album phòng thu đầu tay, dự kiến ra mắt trong năm nay. Và ca khúc Truth or dare là sản phẩm đầu tiên trong dự án này.