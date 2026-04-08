Choi Hyun Wook và Jung Chaeyeon cùng nhau khắc họa mối tình thanh xuân học đường cuối những năm 1990

Lấy bối cảnh học đường cuối những năm 1990, bộ phim hài lãng mạn Green Light kể về câu chuyện của một chàng trai chỉ biết đến bóng chày, khi bước vào trường Luật để tìm kiếm mối tình đầu. Bộ phim sẽ khắc họa những rung cảm xao xuyến của tình yêu đầu đời và tuổi trẻ.

Choi Hyun Wook được cho là đã nhận vai Han Tae Young, một sinh viên năm thứ nhất ngành Luật, từng là một trong những cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất thời trung học. Trên sân bóng, anh ấy đam mê và tự tin hơn bất cứ ai, nhưng trước tình yêu, anh ấy là một chàng trai chân thành. Anh ấy là một nhân vật sẵn sàng thay đổi cuộc đời mình vì tình yêu đầu đời. Ngoài đời thực, Choi Hyun Wook cũng từng chơi ở vị trí ném bóng trong đội vô địch "Giải bóng chày Trung học cơ sở Quốc gia năm 2017", nhưng anh đã từ bỏ bóng chày sau một chấn thương vào năm đầu tiên học trung học.

Jung Chaeyeon được cho là sẽ đảm nhận vai Song Ji Woo, một sinh viên Luật năm thứ hai. Mặc dù vẻ ngoài tươi sáng và mạnh mẽ, cô ấy lại che giấu những vết thương và bí mật mà cô không dễ dàng chia sẻ với ai khác. Thông qua cuộc hội ngộ với Han Tae Young, cô phải đối mặt với những cảm xúc chôn vùi từ lâu một lần nữa, khiến cuộc sống của cô bắt đầu chuyển động.

Bộ phim sẽ do đạo diễn Kim Moon Gyo của Trolley và Connection chỉ đạo và được viết bởi biên kịch Yeo Song Eun của Good Good mùa 5. Mặc dù có thông tin cho rằng, Green Light sẽ được phát sóng trên ENA vào năm 2027, nhưng các nguồn tin từ ENA cho biết ngắn gọn rằng, lịch phát sóng các bộ phim truyền hình năm sau, bao gồm cả lịch phát sóng của Green Light, vẫn chưa được xác nhận.