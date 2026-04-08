Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Choi Hyun Wook và Jung Chaeyeon cùng nhau khắc họa mối tình thanh xuân học đường cuối những năm 1990

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Choi Hyun Wook và Jung Chaeyeon sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình 'Green Light' (tên gốc).

Lấy bối cảnh học đường cuối những năm 1990, bộ phim hài lãng mạn Green Light kể về câu chuyện của một chàng trai chỉ biết đến bóng chày, khi bước vào trường Luật để tìm kiếm mối tình đầu. Bộ phim sẽ khắc họa những rung cảm xao xuyến của tình yêu đầu đời và tuổi trẻ.

Choi Hyun Wook được cho là đã nhận vai Han Tae Young, một sinh viên năm thứ nhất ngành Luật, từng là một trong những cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất thời trung học. Trên sân bóng, anh ấy đam mê và tự tin hơn bất cứ ai, nhưng trước tình yêu, anh ấy là một chàng trai chân thành. Anh ấy là một nhân vật sẵn sàng thay đổi cuộc đời mình vì tình yêu đầu đời. Ngoài đời thực, Choi Hyun Wook cũng từng chơi ở vị trí ném bóng trong đội vô địch "Giải bóng chày Trung học cơ sở Quốc gia năm 2017", nhưng anh đã từ bỏ bóng chày sau một chấn thương vào năm đầu tiên học trung học.
Jung Chaeyeon được cho là sẽ đảm nhận vai Song Ji Woo, một sinh viên Luật năm thứ hai. Mặc dù vẻ ngoài tươi sáng và mạnh mẽ, cô ấy lại che giấu những vết thương và bí mật mà cô không dễ dàng chia sẻ với ai khác. Thông qua cuộc hội ngộ với Han Tae Young, cô phải đối mặt với những cảm xúc chôn vùi từ lâu một lần nữa, khiến cuộc sống của cô bắt đầu chuyển động.

Bộ phim sẽ do đạo diễn Kim Moon Gyo của Trolley Connection chỉ đạo và được viết bởi biên kịch Yeo Song Eun của Good Good mùa 5. Mặc dù có thông tin cho rằng, Green Light sẽ được phát sóng trên ENA vào năm 2027, nhưng các nguồn tin từ ENA cho biết ngắn gọn rằng, lịch phát sóng các bộ phim truyền hình năm sau, bao gồm cả lịch phát sóng của Green Light, vẫn chưa được xác nhận.

Tuệ Nghi
