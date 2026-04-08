'Dịch vụ giao hàng của phù thuỷ Kiki' lần đầu tiên ra mắt khán giả, 'siêu phẩm' hoạt hình 300 tỷ đồng 'gây sốt' rạp Việt

SVO - Tiếp nối làn sóng hoạt hình thần thoại đặc sắc đầu năm 2026, màn ảnh rộng Việt Nam mang đến hai dự án 'Rufus: Thủy quái học bơi' và 'Dịch vụ giao hàng của phù thuỷ Kiki' khéo léo khắc họa những vấn đề của tuổi trưởng thành và chứa đựng chiều sâu cảm xúc.

Phim hoạt hình kinh phí 300 tỷ đồng có gì hot?

Rufus: Thủy quái học bơi mang nét hài hước và gần gũi đặc trưng. Với kinh phí 9,5 triệu euro (khoảng 300 tỷ đồng), đạo diễn Endre Skandfer đã xây dựng một thế giới dưới biển lung linh, với những nhân vật sinh động. Phim lấy bối cảnh cộng đồng thủy quái sống trên hòn đảo bí mật giữa lòng đại dương, được ngụy trang bởi lớp khói phép thuật từ một sinh vật nửa rồng nửa rắn tên Ludvig.

Nhân vật chính Rufus là một chú thủy quái nhỏ dễ thương, khác biệt so với bạn bè xung quanh vì không biết bơi. Điều này khiến Rufus thường cảm thấy lạc lõng, không hòa nhập và luôn đối mặt với nỗi sợ hãi lớn lao mỗi khi phải tiếp xúc với nước.

Thế nhưng, khi Ludvig bỗng mất đi sức mạnh và khiến hòn đảo lộ tẩy trước sự xâm lăng của con người, Rufus buộc phải vượt qua nỗi sợ của bản thân, vượt gió rẽ sóng để đưa gia đình và cộng đồng thủy quái thoát khỏi hiểm nguy.

Khán giả sẽ dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm qua nhân vật Rufus, vốn là một chú bé khác biệt, từ tính cách nhút nhát, tự ti chuyển sang nỗ lực và dũng cảm. Bộ phim là sự chiêm nghiệm về sự kiên trì, lòng dũng cảm và giá trị của việc chấp nhận chính mình cũng như người khác. Với nhịp phim nhẹ nhàng, dễ theo dõi, phim giúp khán giả hòa mình vào thế giới dưới đại dương, những phút giây thư thái, ấm áp vào dịp cuối tuần bên gia đình.

Với thời lượng khoảng 80 phút, Rufus: Thủy quái học bơi mang đến những tình huống hài hước xen lẫn khoảnh khắc cảm xúc giúp cả gia đình cùng cười, cùng suy ngẫm. Hành trình của Rufus không chỉ xoay quanh chinh phục kỹ năng bơi lội, mà còn là chấp nhận sự khác biệt, dám bước ra khỏi "vùng an toàn" và khám phá tiềm năng của bản thân.

Kiệt tác hoạt hình Ghibli đầy mộng mơ

Dịch vụ giao hàng của phù thuỷ Kiki có tựa tiếng Anh là Kiki's delivery service. Đặc biệt, đây là bộ phim đầu tiên của Studio Ghibli được trình chiếu dưới định dạng IMAX tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh sống động chưa từng có.

Được đạo diễn, biên kịch và sản xuất bởi bậc thầy hoạt hình Miyazaki Hayao, Dịch vụ giao hàng của phù thuỷ Kiki nổi tiếng với những phân cảnh bay lượn trên bầu trời đầy sảng khoái. Thông qua lăng kính của cô phù thủy nhỏ Kiki cưỡi chổi bay lượn đầy tự do, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng thành phố, làng mạc và biển cả từ góc nhìn của loài chim một cách sống động và rực rỡ.

Dựa trên nguyên tác tiểu thuyết cùng tên từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá của nhà văn Kadono Eiko, bộ phim xoay quanh Kiki, một cô phù thủy vừa tròn 13 tuổi. Theo phong tục lâu đời, vào năm 13 tuổi, cô bé phải rời xa gia đình để đến sống ở một thị trấn xa lạ nhằm rèn luyện và tự lập trong vòng một năm. Cùng với chú mèo đen Jiji, Kiki hạ cánh xuống một thành phố biển nhộn nhịp và bắt đầu mở dịch vụ giao hàng bằng khả năng bay lượn của mình.

Không chỉ là một tác phẩm giả tưởng đầy mộng mơ, Dịch vụ giao hàng của phù thuỷ Kiki miêu tả một cách ấm áp ước mơ và tâm hồn của các cô gái thời nay, những người đang đứng trên ngưỡng cửa trưởng thành. Phép thuật trong phim chỉ là một năng lực giới hạn, tượng trưng cho những tài năng mà bất kỳ ai cũng có thể sở hữu.

Trong hành trình đó, Kiki đã gặp gỡ cậu thiếu niên Tombo đam mê bay lượn, cô chủ tiệm bánh Osono thẳng thắn và tốt bụng, cùng nữ sinh ngành Mỹ thuật Ursula mộc mạc và thông minh. Qua những trải nghiệm về niềm vui, nỗi buồn, sự cô đơn và cả những thất bại, bộ phim khắc họa sâu sắc vấn đề tự lập: Làm thế nào để phát hiện tài năng của bản thân, bộc lộ nó và trở thành phiên bản lý tưởng nhất.