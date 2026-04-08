Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Diễn viên Ngọc Hoa: 'Tôi từng sợ sự hoạt ngôn của mình trở nên vô duyên'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau nhiều năm gắn bó với 'Thần tài gõ cửa', diễn viên Ngọc Hoa thừa nhận, cô đã thay đổi hoàn toàn quan điểm sống. Từ một người hay than vãn, nữ diễn viên học được cách trân trọng sự đủ đầy của bản thân.

Ngọc Hoa là gương mặt quen thuộc qua các dự án web drama đình đám như Gia đình cục súc, Cậu Út cậu con Cúc. Dù không sở hữu ngoại hình nổi bật, cô lại ghi điểm bởi sự duyên dáng, năng lượng tích cực và lối diễn tung hứng ăn ý.

Ít ai biết, Ngọc Hoa vốn là sinh viên ngành Marketing và là một diễn viên "tay ngang". Năm 2016, cô tham gia Học viện danh hài và xuất sắc giành ngôi vị Quán quân. Thế nhưng, thực tế sau ánh hào quang lại vô cùng khắc nghiệt.

Nữ diễn viên tiết lộ: "Khi đó, tôi nghĩ mình là Quán quân rồi thì sẽ có show tới tấp, nhưng sự thật là không ai mời cả. Tôi bế tắc, nghĩ mình không có duyên với nghề nên quyết định quay lại học Marketing tiếp".

Cánh cửa nghệ thuật chỉ thực sự mở ra khi Ngọc Hoa nhận lời diễn phụ cho Hồng Thanh trong một cuộc thi khác. Kỳ lạ thay, hành trình đi thi chính thức của cô ít ai nhớ, nhưng những vai phụ lại khiến khán giả ấn tượng sâu sắc.

Hiện tại, bên cạnh công việc diễn xuất tự do, Ngọc Hoa còn dành tâm huyết cho chương trình thiện nguyện Thần tài gõ cửa. Trong vai vợ Thổ Địa, cô không chỉ mang đến tiếng cười mà còn là người kết nối, động viên tinh thần cho những người khuyết tật.

Nhắc đến hành trình 7 năm đồng hành cùng Thần tài gõ cửa, nữ diễn viên thú thực, những ngày đầu nhận lời mời, cô gặp không ít áp lực, thậm chí là "khớp".

Nữ diễn viên tiết lộ, chính sự tinh tế của nghệ sĩ Đình Toàn đã giúp cô vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó. Chỉ cần thấy đàn em "đứng hình", Đình Toàn sẽ ra hiệu bằng mắt hoặc mớm lời một cách khéo léo để cô nối tiếp câu chuyện. Sau này, khi cấu trúc chương trình thay đổi, áp lực học thuộc lòng kịch bản giảm bớt, nhưng áp lực về việc giao tiếp sao cho chân thành và tế nhị lại tăng lên.

Là một diễn viên hài, "cái máu" vui vẻ, năng động dường như đã ngấm vào Ngọc Hoa. Tuy nhiên, khi đứng trước những hoàn cảnh khiếm khuyết, cô buộc phải tự "kìm hãm" chính mình.

Ngọc Hoa bộc bạch: "Bản chất tôi là diễn viên hài, năng lượng luôn tích cực. Nhưng đây là chương trình giúp đỡ người khó khăn, nếu mình cười giỡn quá trớn thì rất kỳ cục. Tôi phải tiết chế rất nhiều. Có những lúc lỡ miệng nói một câu xong là giật mình. Từ đó, tôi tự dặn mình phải nói chậm lại, quan sát nhiều hơn để biết khúc nào nên pha trò, khúc nào nên lắng lại".

Ngọc Hoa thừa nhận, việc tham gia Thần tài gõ cửa đã thay đổi thế giới quan của cô rất nhiều: "Trước đây, đôi khi gặp chút chuyện buồn, tôi hay than thân trách phận, thấy mình khổ quá. Nhưng đi quay về rồi mới thấy những lời than vãn đó thật vô nghĩa và nông cạn. Nhìn những người thiếu hụt mà vẫn vươn lên, tôi thấy mình quá đầy đủ. Tôi biết trân trọng cuộc sống của mình hơn".

