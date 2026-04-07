Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Barbie Ferreira: Trang phục trong 'Faces of Death' phản ánh sự điên loạn của nhân vật

Ly Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Barbie Ferreira và Dacre Montgomery đóng chính trong bộ phim Faces of Death, ra rạp vào thứ Sáu tuần này, một phiên bản tái tưởng tượng từ video kinh dị tai tiếng năm 1978. Ferreira cho biết, cô liên hệ những khoảnh khắc căng thẳng nhất của phim với chính trang phục của mình: Quần kaki và áo sơ mi hoa.

Trong một cuộc phỏng vấn qua Zoom gần đây với UPI, Ferreira, 29 tuổi, chia sẻ, cô đã mặc cùng một bộ trang phục đó suốt một tháng quay phim: “Tôi nhớ, mình gần như luôn mặc quần kaki và chiếc áo hoa đó trong hầu hết các cảnh mà nhân vật của tôi bị tổn thương tâm lý nặng nề nhất. Vì vậy, với tôi, bộ trang phục này gắn trực tiếp với quá trình Margot trượt dần vào trạng thái điên loạn hoàn toàn và tự mình hành động”.

Ferreira vào vai Margot, một kiểm duyệt viên cho một ứng dụng video. Cô nghi ngờ có người đang đăng tải các đoạn video ghi lại những vụ giết người có thật, tương tự như các thước phim được cho là xuất hiện trong Faces of Death bản gốc, dù những hình ảnh năm 1978 sau đó đã bị bác bỏ là không xác thực.

Phiên bản mới, do Isa Mazzei chấp bút cùng đạo diễn Daniel Goldhaber, khai thác sâu hơn về sự lan tràn của video trên mạng. Margot cũng nổi tiếng nhờ một video lan truyền ghi lại sự cố chấn thương mà cô từng trải qua.

Là một diễn viên quen thuộc từ các series như Euphoria và cũng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, Ferreira cho biết, cô đánh giá cao cách bộ phim thể hiện sự xâm lấn của sự chú ý này đối với những người vốn không phải người của công chúng. Cô so sánh điều đó với bộ phim hài năm 1998, The Truman Show: "Trẻ em ngày nay lớn lên với cảm giác rằng, chúng luôn bị quan sát. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được những đứa trẻ sẽ mắc sai lầm, làm điều gì đó không đúng, nói điều gì đó ngớ ngẩn hay khiến bản thân xấu hổ”.

Nhân vật Arthur của Montgomery đại diện cho kịch bản tồi tệ nhất của thực trạng này. Arthur dàn dựng và đăng tải các video giết người của mình để tìm kiếm sự nổi tiếng: "Anh ta là người khao khát sự chú ý một cách tuyệt vọng. Có rất nhiều người, không chỉ ở quốc gia này mà trên toàn thế giới, cũng cảm thấy nhu cầu đó nhưng không hiểu cái giá phải trả, và sẵn sàng làm mọi thứ để thu hút sự chú ý”. Để nghiên cứu cho vai diễn, Montgomery đã tìm hiểu về Elliot Rodger, kẻ từng đăng video trên YouTube trước khi thực hiện vụ xả súng tại Isla Vista năm 2014. Từng thủ vai phản diện Billy Hargrove trong Stranger Things, Montgomery cho biết, việc lần theo gốc rễ tâm lý của hành động nhân vật là rất quan trọng đối với anh, dù không đồng tình với chúng: "Họ đã thiếu hụt điều gì trong giáo dục, trong cách nuôi dạy? Yếu tố bẩm sinh và môi trường sống đã tác động ra sao khiến họ khao khát được yêu thương và công nhận đến mức bị đẩy vào trạng thái cuồng loạn, dẫn đến việc lên kế hoạch hoặc thực hiện những hành vi bạo lực khủng khiếp với cộng đồng?”.

Trong phim, Margot cố gắng cảnh báo mọi người về các video nhưng không ai tin cô. Đầu tiên, cấp trên yêu cầu cô không tiếp tục điều tra. Sau đó, ngay cả khi đã tận mắt chứng kiến bằng chứng, cảnh sát cũng không tin cô: "Rõ ràng cô ấy đang ở trong trạng thái rối loạn tâm thần. Không ai tin bạn vì bạn bị nhìn nhận như một người phụ nữ hoảng loạn đang la hét, lại còn trong bộ đồ kaki”.

Là một phụ nữ sống ở năm 2026, Ferreira cho biết, cô cũng đồng cảm với việc Margot không được đàn ông tin tưởng. Tuy nhiên, nhân vật đã đến điểm giới hạn và quyết tâm phơi bày sự thật: "Margot không còn gì để mất. Sự bức xúc trong cảnh quay là thật và cứ tích tụ dần từ cấp trên đến cảnh sát. Cuối cùng, Margot tự mình hành động".
