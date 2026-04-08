EXO: Thế lực độc nhất vô nhị

SVO - Trong thế giới K-pop đầy biến động, nơi các nhóm nhạc thường biến mất nhanh chóng sau khi ra mắt, EXO vẫn là một thế lực độc nhất vô nhị.

Kể từ khi xuất hiện vào năm 2012, nhóm đã trải qua quá trình chuyển đổi từ "tân binh siêu hạng" thành những nghệ sĩ kỳ cựu toàn cầu, vượt qua những biến động của ngành công nghiệp âm nhạc và nghĩa vụ quân sự bắt buộc để duy trì vị thế thống trị trên các bảng xếp hạng.

Tuần này, nhóm kỷ niệm 14 năm thành lập, một cột mốc trùng với sự hồi sinh về sức mạnh thương mại. Album phòng thu thứ tám của nhóm, Reverxe, phát hành vào tháng Một, gần đây đã giành được danh hiệu "triệu bản bán chạy" lần thứ tám và thống trị các chương trình âm nhạc trong nước. Giờ đây, nhóm đang chuẩn bị trở lại sân khấu với EXO PLANET #6 - EXhOrizon, buổi concert solo đầu tiên của nhóm, sau hơn 6 năm.

Các thành viên EXO đã chia sẻ về sự bền bỉ, quá trình phát triển sáng tạo và cuộc hội ngộ đang chờ đợi họ tại KSPO Dome, sau 14 năm.

Suho: "Ngày chúng tôi quay video âm nhạc cho bài hát 'History'. Tôi nhớ, mình đã chìm đắm trong suy nghĩ về những ngày còn là thực tập sinh: Cuối cùng, mình cũng được ở trên phim trường mà trước đây mình chỉ thấy trên truyền hình”.

Chan Yeol: "Cảm giác như mới hôm qua chúng tôi biểu diễn 'History' tại buổi showcase ra mắt. Thật khó tin là 14 năm đã trôi qua. Tôi vô cùng biết ơn EXO-L vì tình yêu thương không hề lay chuyển của các bạn".