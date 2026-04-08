Son Heung Min liên tiếp đón nhận 'tin vui'

Tuệ Nghi
SVO - Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trên sân trong mùa giải, góp phần giúp LAFC giành chiến thắng 3-0 trong trận tứ kết CONCACAF Champions Cup với Cruz Azul (Mexico), Son Heung Min lại nhận được tin vui từ tòa án khi những kẻ tống tiền anh đã bị kết án.

Tòa án đã giữ nguyên bản án tù đối với cô A và ông B, những người đã đe dọa cầu thủ bóng đá quốc gia Hàn Quốc, Son Heung Min, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Los Angeles FC, trong một âm mưu tống tiền. Cả hai bị cáo đều bị bác bỏ đơn kháng cáo, nhưng tòa án giữ nguyên bản án ban đầu: Cô A bị kết án 4 năm tù, trong khi ông B bị kết án 2 năm tù.

Theo các báo cáo, cô A đã tống tiền Son Heung Min 300 triệu won (khoảng 203.134 đô la Mỹ) vào tháng 6/2024, bằng cách đe dọa tiết lộ việc mang thai. Ban đầu, cô ta đòi tiền từ một người đàn ông khác, nói dối rằng mình đang mang thai. Khi nỗ lực đó thất bại, cô ta nhắm mục tiêu vào Son Heung Min.

Đầu năm nay, cô A đã cấu kết với đồng phạm, ông B, để thực hiện vụ tống tiền thứ hai, đòi thêm 70 triệu won (khoảng 47.400 đô la Mỹ). Trong kế hoạch này, ông B được cho là đã gây áp lực lên trợ lý cá nhân của Son Heung Min, học viện bóng đá của cha Son và công ty quảng cáo của Son.

Son Heung Min của LAFC cuối cùng cũng ghi được bàn thắng đầu tiên của mùa giải.

Tòa án sơ thẩm đã chỉ ra những điểm không nhất quán trong lời khai của cô A rằng thai nhi là con của Son Heung Min và mô tả yêu cầu bồi thường 300 triệu won (khoảng 203.134 đô la) là "quá lớn". Tòa án cũng viện dẫn việc các bị cáo lợi dụng danh tiếng của nạn nhân, mô tả tội ác của họ là đặc biệt nghiêm trọng.

Về trường hợp ông B, tòa án nhấn mạnh rằng, hành động của ông ta không chỉ đơn thuần là đe dọa, mà còn lợi dụng danh tiếng của Son Heung Min để gây áp lực lên các nhà quảng cáo và phương tiện truyền thông, gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho cầu thủ này.

Trong suốt phiên tòa, cô A phủ nhận mọi cáo buộc nhưng bày tỏ sự hối hận trong phiên phúc thẩm: “Tôi muốn xin lỗi Son Heung Min. Tôi hy vọng anh ấy có thể tha thứ cho những sai lầm thiếu chín chắn của tôi”.

Xem thêm

Cùng chuyên mục