Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Á hậu Thu Trúc đại diện Việt Nam chinh phục 'Miss Eco International 2026'

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hành trang của người đẹp trên hành trình tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế không chỉ có bản lĩnh, quyết tâm mà còn cháy bỏng tinh thần mang hai tiếng Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

Trở thành Á hậu 1 của Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, Thu Trúc đang tích cực chuẩn bị hành trang để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Eco International 2026, tổ chức tại Ai Cập, trong thời gian tới. Thu Trúc sinh năm 2003,tại Thanh Hoá, đang là sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngoài thời gian học tập, cô còn là mẫu ảnh và đạo diễn catwalk. Tuy nhiên, cô cho biết, đây chỉ là công việc bán thời gian trước khi thực hiện kế hoạch học tập dài hạn. Chia sẻ về dự định tương lai, Á hậu cho biết: “Tôi có dự định du học thạc sĩ ngành Supply Chain Management tại Mỹ, vào năm 2027. Hiện tại, tôi đang học thêm ngành này một năm tại Việt Nam để chuẩn bị hồ sơ”.

unknown-7.jpg
Thu Trúc đại diện Việt Nam tham dự 'Miss Eco International 2026', tại Ai Cập.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc thanh tú, Thu Trúc còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ. Cô có thể giao tiếp thông thạo hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc, điều được xem là lợi thế khi tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Sở hữu vóc dáng cân đối, với chiều cao 1m69, nặng 52kg, cùng số đo ba vòng 78–63–95, cộng thêm trình độ học vấn và khả năng giao tiếp song ngữ, Thu Trúc nhanh chóng tạo được dấu ấn tại cuộc thi. Sau những phần trình diễn nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo, cô đã xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

thutruc.png
Thu Trúc được biết đến là người mẫu trẻ nhiều hoài bão.
unknown-5.jpg
Cô còn là đạo diễn catwalk nhiều show nhí ấn tượng.

Theo Thu Trúc, danh hiệu Á hậu 1 không đơn thuần là một thành tích để trưng bày, mà là động lực để cô bắt đầu những hành trình lớn hơn: “Với tôi, đó là một ‘trạm tiếp năng lượng’ để thực hiện các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng".

Nàng Á hậu cho biết, cô không muốn xây dựng hình ảnh quá xa cách hay hào nhoáng. Thay vào đó, Thu Trúc hướng đến hình ảnh một cô gái dịu dàng, thanh lịch nhưng có tư duy tỉnh táo và trái tim ấm áp: “Tôi muốn mỗi nơi mình đi qua đều để lại những giá trị tích cực, chứ không chỉ là những bức hình đẹp".

Với Thu Trúc, hình ảnh của một người trẻ hiện đại là sự kết nối giữa giá trị truyền thống Việt Nam và tư duy hội nhập toàn cầu. Cô cũng mong muốn được góp một chút sức nhỏ để lan toả tinh thần và văn hoá Việt đến với bạn bè quốc tế. Chính tinh thần đó cũng là hành trang để cô tự tin bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế tại Miss Eco International sắp tới.

#Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 #Chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế #Hình ảnh các người đẹp và hoa hậu

