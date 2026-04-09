Heeseung bắt đầu chương mới với ‘Evan’ sau khi rời Enhypen

SVO - Heeseung chuẩn bị bắt đầu chương mới trong sự nghiệp solo với nghệ danh 'Evan' cùng bộ ảnh hồ sơ cá nhân mới chân thật và tự nhiên nhất nhưng vẫn 'hút hồn' người hâm mộ.

Theo Belift Lab, mục tiêu là thể hiện một concept tập trung vào sự đơn giản, với phong cách tối giản và vẻ ngoài tự nhiên. Với kiểu tóc và trang điểm nhẹ nhàng, bộ ảnh làm nổi bật khía cạnh mộc mạc, không tô vẽ của nghệ sĩ, nhấn mạnh điều mà công ty mô tả là “hình ảnh chân thực và không bị chỉnh sửa nhất” của anh, trước khi bị định hình bởi bất kỳ concept cụ thể nào.

Belift Lab cho biết thêm rằng, cái tên Evan vừa đại diện cho một danh tính khác, vừa là một khía cạnh quan trọng trong định hướng âm nhạc của anh. Cái tên này mang ý nghĩa cá nhân đối với nghệ sĩ, vì anh đã sử dụng nó từ thời thơ ấu.

Mặc dù thể loại nhạc mà nghệ sĩ sẽ sáng tạo hay những sản phẩm âm nhạc anh sẽ phát hành vẫn chưa được công bố, nhưng trong thông cáo báo chí gần đây của Belift Lab, anh hy vọng sẽ tiếp cận người nghe bằng âm nhạc phản ánh "con người chân thật và tự nhiên nhất của mình".

Âm nhạc mới của anh được kỳ vọng sẽ khác biệt so với Enhypen, vì Belift Lab trước đây đã tuyên bố rằng, Evan rời nhóm sau khi bày tỏ "định hướng âm nhạc rõ ràng mà anh ấy muốn theo đuổi".

Evan ra mắt với nghệ danh Heeseung cùng nhóm Enhypen vào năm 2020 và kể từ đó đã tạo dựng được danh tiếng nhờ khả năng thanh nhạc đa dạng, kỹ năng trình diễn và thần thái sân khấu, trước khi rời nhóm nhạc nam vào ngày 10/3 để theo đuổi sự nghiệp solo. Kể từ khi thông báo rời nhóm, người hâm mộ của Enhypen đã huy động lực lượng trên nhiều nền tảng khác nhau nhằm đưa nam ca sĩ trở lại nhóm bằng cách lập đơn kiến ​​nghị, tài trợ cho các chiến dịch quảng cáo trên bảng hiệu kỹ thuật số và tổ chức các cuộc biểu tình trực tiếp.

Trong thời gian hoạt động cùng Enhypen, Heeseung này đã tham gia sáng tác và sản xuất các ca khúc như Highway 1009 và Dial Tragedy, thể hiện khả năng của mình với tư cách là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ.