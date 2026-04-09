Chae Jong Hyeop khiến cộng đồng mạng 'say như điếu đổ' với sự trở lại của 'Hyeop-sama'

SVO - Chae Jong Yeop bổ sung 'The Rules of Vacation' vào dự án tiếp theo, đánh dấu sự trở lại Nhật Bản của nam diễn viên sau bộ phim truyền hình 'gây sốt' năm 2024, khi kết hợp với diễn viên Nhật Fumi Nikaido, 'Eye Love You'.

Nam diễn viên Chae Jong Jyeop tiếp tục lịch trình bận rộn của mình bằng việc tham gia bộ phim truyền hình Nhật Bản, The Rules of Vacation (tạm dịch là Những quy tắc của kỳ nghỉ) trong dự án tiếp theo. Việc quay phim đã bắt đầu tại hiện trường và bộ phim cũng dự kiến ​​sẽ được phát hành trên các nền tảng OTT toàn cầu.

Chae Jong Hyeop đã chứng tỏ tài năng của mình trên màn ảnh nhỏ thông qua diễn xuất lãng mạn, tinh tế nhưng sâu sắc trong bộ phim truyền hình MBC, In Your Radiant Season, vừa kết thúc. Anh đang thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa bằng cách mở rộng phạm vi các dự án sắp tới, đi lại giữa Hàn Quốc và nước ngoài.

Đặc biệt, Chae Jong Hyeop nổi tiếng nhờ vai diễn sinh viên trao đổi người Hàn Quốc trẻ tuổi trong bộ phim truyền hình TBS, Eye Love You, phát sóng vào tháng 1/2024. Với tình cảm nồng nhiệt mà anh nhận được tại Nhật Bản vào thời điểm đó, thậm chí còn được đặt biệt danh "Hyeop-sama", dự án tiếp theo của anh sau Eye Love You được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều sự quan tâm hơn nữa tại thị trường khó tính này.

Chae Jong Hyeop hiện cũng đang tích cực cân nhắc tham gia bộ phim truyền hình cổ trang The Nameless Lantern. Đây là lần đầu tiên, Chae Jong Hyeop thử sức với thể loại phim lịch sử kể từ khi ra mắt. Dựa trên webtoon cùng tên, The Nameless Lantern xoay quanh hai chị em song sinh sinh ra trong cùng một đêm trăng, nhưng lại mang hai số phận đối nghịch. Một người bước vào cung, trở thành người phụ nữ gần gũi với nhà vua. Người còn lại bị cuốn vào vòng xoáy của những kẻ nổi loạn. Khi trưởng thành, cả hai buộc phải đối mặt với những ngã rẽ định mệnh, nơi tình thân, danh phận và niềm tin bị thử thách đến tận cùng.