'Đen trắng' mà vẫn 'ngầu lòi' chỉ có thể là 'Hậu bối của BTS'

SVO - CORTIS đã phát hành những bức ảnh phiên bản studio cho mini album thứ hai 'GREENGREEN', thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức. Những slot hình đen trắng mộc mạc vẫn tạo sự chú ý cao độ, cho thấy 'đẳng cấp em trai BTS', bảo sao chỉ một câu nhắc đến của thành viên Martin, Phở Việt Nam lại một lần nữa 'gây sốt' trở lại trên các diễn đàn.

Được thực hiện trong studio thuộc trụ sở HYBE Yongsan, bộ ảnh này tập trung hoàn toàn vào các thành viên của CORTIS, toát lên một vibe "mộc mạc" mạnh mẽ. Với phong cách tự nhiên, lấy cảm hứng từ trang phục thường ngày của các thành viên và phông nền trắng tinh, bộ ảnh thể hiện đúng bản chất của tuổi trẻ, chứ không phải hình ảnh hào nhoáng của các nghệ sĩ K-pop trên sân khấu.

Đặc biệt, sự tương phản mạnh mẽ giữa ánh sáng và bóng tối, kết hợp với kỹ thuật chụp thô ráp cố tình để lại nét không được trau chuốt, đã làm nổi bật cá tính riêng của CORTIS, giải phóng một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Những tư thế đa dạng của mỗi thành viên trong bức ảnh nhóm càng làm nổi bật thêm vẻ quyến rũ không cầu kỳ của 5 thành viên.

Mỗi khi phiên bản mới của ảnh album được phát hành, các thành viên CORTIS đều để lại lời nhắn theo kiểu đánh giá trên tọa độ của các địa điểm chụp chính trên Google Maps. Vào ngày 8/4, Joohoon đã viết trong bài đánh giá về tòa nhà HYBE Yongsan: "Phòng thu White Horizon, nơi chúng tôi chụp ảnh, là địa điểm chúng tôi thường đến khi cần quay chụp gì đó trong công ty. Chúng tôi cũng đã quay video luyện tập vũ đạo cho album đầu tay ở đây. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhảy bên ngoài phòng tập. Đối với ảnh album này, chúng tôi đã chụp một cách tự nhiên, làm nổi bật phong cách tối giản của phòng thu, và dường như tất cả các thành viên đều hài lòng".

CORTIS sẽ phát hành bản audio và MV cho ca khúc chủ đề 'REDRED' vào ngày 20/4, và phát hành mini-album thứ hai 'GREENGREEN' trên nhiều trang nhạc trực tuyến vào ngày 4/5.
