Uyển Ân có động thái gì giữa tin đồn hẹn hò với Võ Điền Gia Huy?

SVO - Bị bủa vậy bởi loạt tin đồn hẹn hò với Võ Điền Gia Huy, em gái Trấn Thành, Uyển Ân có những động thái mới gây chú ý.

Gần đây, tin đồn hẹn hò giữa Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy bất ngờ trở thành đề tài gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khoảnh khắc của hai diễn viên được netizen "đào" lại, nghi vấn họ đang yêu nhau.

Thông tin này nhanh chóng trở thành "tin hot" bởi cả hai đều là những "ngôi sao" mới của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, Uyển Ân vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trước tin đồn này. Thay vào đó, netizen truyền tay nhau thông tin được cho là từ phía stylist của nữ diễn viên.

Ê kíp của em gái Trấn Thành cho biết9, hiện tại, Uyển Ân cùng bạn bè đi du lịch Mũi Né. Còn ngầm xác nhận nữ diễn viên đang độc thân. Trên trang cá nhân, Uyển Ân cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc đi chơi cùng bạn bè.

Loạt ảnh này của Uyển Ân được netizen hết lời khen ngợi bởi vóc dáng và nhan sắc ngày càng thăng hạng. So với thời mới vào nghề, Uyển Ân ngày càng biết cách tỏa sáng trong mỗi lần xuất hiện.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy cũng chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò Uyển Ân. Anh nhiệt tình quảng bá phim Vì mẹ anh phán chia tay. Trong dự án này, anh cùng Tam Triều Dâng trở thành cặp đôi được khán giả yêu thích.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng.

Do vậy, khi tin đồn hẹn hò Uyển Ân "nổ ra", nhiều fan của couple trong phim Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng cảm thấy "khó chịu".

Tuy nhiên, tất cả hình ảnh hay video clip mà "nam thần màn ảnh" này chia sẻ đều phục vụ cho mục đích quảng bá phim. Còn lại, nam diễn viên không hề có động thái nào trước những tin tức gây xôn xao liên quan đến Uyển Ân.