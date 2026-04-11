Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Đẳng cấp hạng A của Tiêu Chiến thật đáng kinh ngạc!

Thuý Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau thông báo chính thức khởi quay bộ phim 'The Infinite 10 Days', chỉ số độ nổi tiếng của bộ phim lẫn Tiêu Chiến đều tăng vọt kỷ lục trên mọi nền tảng cho thấy sức ảnh hưởng của 'ngôi sao' hạng A Tiêu Chiến kết hợp với IP hạng A thật đáng kinh ngạc!

Sau thông báo chính thức khởi quay bộ phim chiều hôm qua (10/4), chỉ số độ nổi tiếng của bộ phim đã đạt 22.000, và chỉ số độ nổi tiếng cá nhân của Tiêu Chiến đạt 46.000. Chỉ số micro-index (các hợp đồng tài chính có quy mô siêu nhỏ, tương đương 1/10 giá trị của các hợp đồng E-mini tiêu chuẩn và hệ thống đánh giá giá trị nội dung, hiệu quả phát sóng của dự án phim truyền hình, đặc biệt phổ biến trên các nền tảng trực tuyến) của bộ phim tăng vọt lần lượt 306% và 433.745%. Bộ phim đã đứng đầu xu hướng trên nền tảng Tencent suốt cả ngày, đạt đỉnh điểm chỉ số độ nổi tiếng là 13.034 [666]. Tài khoản Weibo chính thức tăng thêm 501.000 người theo dõi, và tài khoản Douyin chính thức tăng thêm 444.000 người theo dõi. Chỉ số độ nổi tiếng của bộ phim đã leo lên mức cao kỷ lục 13.

Ba yếu tố khiến bộ phim 'hot' đến như vậy dù chưa bắt đầu quay là bởi: "Thứ nhất, mặc dù thể loại "dòng chảy vô tận" đã phổ biến trong tiểu thuyết trực tuyến nhiều năm nay, nhưng sự kết hợp giữa bối cảnh hậu tận thế và hệ thống tiến triển giống như trò chơi vẫn là một chủ đề tương đối mới mẻ đối với phim truyền hình. Thứ hai, hầu hết các nhân vật trong phim đều rất trẻ, cho phép tạo nên một sản phẩm hợp thời. Khán giả đôi khi cảm thấy nhàm chán với công thức các diễn viên chính trẻ, nổi tiếng bên cạnh các diễn viên kỳ cựu. Nó kém hấp dẫn hơn so với một dàn diễn viên gồm nhiều diễn viên trẻ thể hiện tài năng của họ. Loại phim truyền hình tập trung vào nam chính như thế này rất hiếm. Và cuối cùng, không thể không nhắc đến sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến đóng vai trò quan trọng cho bộ phim. Sự tham gia của Tiêu Chiến đã trực tiếp giải quyết những thách thức lớn nhất khi chuyển thể cuốn tiểu thuyết này thành phim điện ảnh hoặc truyền hình: ngân sách hiệu ứng đặc biệt và chất lượng kịch bản. Tuy nhiên, bên cạnh sự đảm bảo về đầu tư, về kịch bản, nhiều diễn viên trong ngành giải trí Trung Quốc thường ngay lập tức yêu cầu sửa đổi kịch bản để phù hợp với vai diễn của họ sau khi đồng ý hợp tác, nhưng Tiêu Chiến không bao giờ làm điều này. Anh ấy điều chỉnh diễn xuất của mình để phù hợp với nhân vật. Một kịch bản hay, dàn diễn viên thể hiện nhân vật một cách chân thực, cùng với khâu sản xuất tốt là sự lựa chọn tối ưu cho một bộ phim truyền hình dài tập chất lượng cao".

'The Infinite 10 Days' kể về một nhóm người lạ đến từ những hoàn cảnh khác nhau tỉnh dậy ở "Vùng đất tận cùng" bí ẩn, nơi họ bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian chết người, cứ mười ngày lại thiết lập lại một lần, mỗi chu kỳ lại xóa sạch ký ức của họ. Để thoát khỏi đó, họ phải vượt qua một loạt thử thách nguy hiểm dựa trên mười hai con giáp. Khi các chu kỳ lặp lại, một số người bắt đầu thức tỉnh những sức mạnh siêu nhiên được gọi là "Tiếng vọng". Dưới sự dẫn dắt của Qi Xia (Tiêu Chiến) tài giỏi, nhóm sử dụng khả năng độc đáo của mình để chiến đấu với kẻ thù, làm sáng tỏ sự thật đằng sau "Vùng đất tận cùng" và tìm cách trở về nhà. Ngoài Tiêu Chiến, phim còn có sự tham gia của Nguỵ Đại Huân, Hồ Tiên Hú, Lý Trị Đình, Lý Trạch Phong và Lý Uyển Đát.
#Sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến #Bộ phim 'The Infinite 10 Days' #Hiệu ứng truyền thông và nổi tiếng #Chuyển thể từ tiểu thuyết thành phim #Thể loại hậu tận thế và trò chơi #Vai trò của diễn viên trẻ trong phim #Chất lượng sản xuất và kịch bản phim #Tương tác của diễn viên và đạo diễn #Xu hướng phim truyền hình Trung Quốc #Ảnh hưởng của ngôi sao hạng A trong ngành giải trí

