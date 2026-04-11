'Lễ trưởng thành' của BIGBANG, sự 'độc hành' của Taemin và mở rộng của KATSEYE

SVO - BIGBANG, nhóm nhạc đại diện cho thế hệ thứ hai của K-pop cùng Taemin của SHINee, nhóm nhạc đang viết lại 'ngữ pháp' của nghệ thuật trình diễn và KATSEYE, báo hiệu sự xuất hiện của một thế hệ K-pop mới sẽ 'đốt cháy thánh địa Coachella Valley'.

Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley được tổ chức hàng năm tại khung cảnh siêu thực sa mạc Indio, California (nơi cái nóng như thiêu đốt của ban ngày và sự tĩnh lặng mát mẻ của ban đêm cùng tồn tại) giờ đây đã vượt lên trên một lễ hội đơn thuần để trở thành một 'thánh địa thẩm mỹ' định hình lại sức mạnh của nhạc pop toàn cầu. Nó đang tự khẳng định mình là một lễ hội âm nhạc toàn cầu thông qua phát sóng trực tiếp trên YouTube. Bắt đầu từ ngày 11/4 (giờ Hàn Quốc), những lớp lịch sử của K-pop sẽ được chồng chất lên nhau trên đường chân trời cát nóng này.

BIGBANG bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 20 năm thành lập (Sân khấu ngoài trời ngày 13 và 20/4)

Đối với BIGBANG, Coachella năm nay là "vùng đất hứa" mà họ đã đạt được sau khi trải qua một lịch sử đầy biến động. Thời gian, tưởng chừng như đã ngừng lại do đại dịch năm 2020, đã được bù đắp bằng màn trình diễn rực rỡ kỷ niệm 20 năm sau bảy năm chờ đợi.

Bộ ba được tái cấu trúc gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung hứa hẹn sẽ chứng minh sức ảnh hưởng bền bỉ và thể hiện đẳng cấp âm nhạc xứng đáng với danh hiệu "thần tượng sản xuất âm nhạc huyền thoại hàng đầu Kpop" thông qua những ca khúc đình đám đã thống trị làng nhạc suốt 20 năm qua, như Lie và Fantastic Baby.

Chương trình biểu diễn rút gọn trong 60 phút được kỳ vọng không chỉ là một chuyến hồi tưởng về quá khứ đầy hoài niệm, mà còn là tín hiệu mạnh mẽ cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ và là màn ra mắt những ca khúc mới thổi luồng sinh khí mới vào nhóm.

Taemin, 'vị tu sĩ cô độc' của Hoang mạc Mojave (Mojave, ngày 12 và 19/4)

Taemin, người đã vươn lên từ thành viên nhỏ tuổi nhất của SHINee trở thành "đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn", đã lập nên một cột mốc mới khi trở thành nghệ sĩ solo nam người Hàn Quốc đầu tiên được góp mặt trong đội hình chính thức của Kpop hiện diện tại Coachella năm nay.

Trên sân khấu tại hoang mạc Mojave, nơi phản ánh rõ nhất chiều sâu của một nghệ sĩ, Taemin sẽ thể hiện kinh nghiệm 19 năm trong ngành giải trí của mình. Triết lý của anh về việc biến sân khấu thành "tác phẩm nghệ thuật" chứ không chỉ đơn thuần là vũ đạo được kỳ vọng sẽ vượt xa màn khởi động mà anh đã thể hiện trên chương trình trò chuyện The Jennifer Hudson Show của Mỹ và tô điểm màn đêm sa mạc bằng sự thăng hoa nghệ thuật.

KATSEYE: Sự Mở Rộng của K-Pop (sa mạc Sahara, ngày 11 và 18/4)

KATSEYE, sự hợp tác giữa Hive và Geffen, tiếp nối đà thành công của Lollapalooza để biến Coachella thành sân chơi riêng của họ. Họ truyền tải một thông điệp tích cực, tuyên bố trong bài hát mới PINKY UP rằng "mọi thứ phụ thuộc vào tư duy của bạn".

Riêng biệt, sân khấu Sahara là nơi hội tụ năng lượng mạnh mẽ của lễ hội. Mở màn cho sân khấu ngày này là Youna, một DJ nhạc techno giai điệu quốc tế gốc Hàn Quốc. Sinh ra ở Hàn Quốc và xây dựng sự nghiệp ở Dubai, âm thanh của cô được đặc trưng bởi sự pha trộn giữa nỗi buồn sâu lắng và sự cuồng nhiệt của sàn disco.