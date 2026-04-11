Momo của TWICE bị buộc phải nhổ răng khẩn cấp trong chuyến lưu diễn

Thu Hiền
SVO - Momo của TWICE gần đây đã chia sẻ về một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của nhóm, làm dấy lên cáo buộc lạm dụng.

Momo tiết lộ rằng cô phải đột ngột nhổ răng khi đang ở Chicago vì bị đau dữ dội. Tình trạng trở nên tồi tệ đến mức cô không thể ngủ được, và việc tiếp tục biểu diễn mà không được điều trị ngay lập tức trở nên bất khả thi.

news-pv1202601112bc35a2be1e64325963a47d241e101d6-p1.jpg
momo-1770451479-3827145299677117289-52148654650-2-498x640.jpg

Cô cho biết thêm, mặc dù kết quả khám cho thấy vùng răng cô từng điều trị tủy trước đó đã trở nên tồi tệ hơn, nhưng do lịch trình lưu diễn, cô khó có thể điều trị ở Hàn Quốc. Cuối cùng, cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trải qua ca phẫu thuật giữa chuyến lưu diễn, mặc dù việc nhổ răng không phải là giải pháp lý tưởng: "Tôi nghĩ, tôi sẽ phải cấy ghép răng sau khi trở về Hàn Quốc".

news-pv120251216386f80c511c94e108963d54a2592dd7b-p1.png
TWICE đã thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ sáu, ‘THIS IS FOR,’ kể từ tháng Bảy năm ngoái, gặp gỡ người hâm mộ trên toàn cầu, bắt đầu từ Incheon và kéo dài đến Nhật Bản, Đông Nam Á, châu Mỹ và châu Âu.

Điều này xảy ra khi các thành viên khác, bao gồm Dahyun và Chaeyoung, cũng đã vắng mặt trong các buổi biểu diễn vì vấn đề sức khỏe. Tình hình này đã làm dấy lên mối lo ngại ngày càng lớn trong cộng đồng người hâm mộ, với nhiều người đặt câu hỏi về cách quản lý lịch trình của nhóm từ JYP Entertainment: Chuyện này không chỉ làm tôi khó chịu… mà còn khiến tôi tức giận nữa; Thật sự là quá đáng… Tôi cảm thấy rất tệ; Họ mới ngoài 20 tuổi, chứ không phải 60 hay 70 tuổi mà lại đi nhổ răng; Thật ra, đây chẳng phải là ngược đãi sao?; Hả? Chuyện này thật sự quá đáng...

