Danielle của NewJeans trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng đúng vào ngày sinh nhật

Thu Hiền
SVO - Trong lúc đang vướng vào cuộc chiến pháp lý với ADOR, Danielle của NewJeans lại phải đối mặt với một tình huống khó xử khác.

Người hâm mộ gần đây phát hiện ra rằng tài khoản Spotify liên kết với ngôi sao của NewJeans dường như đã bị hack. Một file âm thanh kỳ lạ có tiêu đề Where’s She? đã được tải lên mà không có lời giải thích. Bản nhạc này nhanh chóng gây ra sự lo ngại. Nó có một đoạn nhạc cụ ma quái tiếp theo là một giọng nói robot đánh vần một thông điệp rùng rợn bằng bảng chữ cái ngữ âm NATO (bảng chữ cái đánh vần vô tuyến điện quốc tế): “You Won’t Forget What You Did” (Bạn sẽ không quên những gì bạn đã làm). Bản chất đáng lo ngại của đoạn ghi âm khiến nhiều người hâm mộ lo lắng hơn là chỉ bối rối.

Điều khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn là thời điểm xảy ra vụ việc. Vụ việc xảy ra vào ngày 11/4, đúng ngày sinh nhật thứ 21 của Danielle, biến khoảnh khắc đáng lẽ ra phải là một lễ kỷ niệm thành một điều đáng lo ngại hơn nhiều.

Trên mạng, người hâm mộ đang kêu gọi hành động ngay lập tức. Nhiều người yêu cầu những người thân cận với Danielle bảo mật tài khoản của cô ấy, thay đổi mật khẩu và báo cáo trực tiếp vấn đề này cho Spotify. Những người khác bày tỏ lo ngại về việc kẻ gian có thể dễ dàng truy cập như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh tranh chấp hiện tại của cô ấy với HYBE. Cho đến nay, cả Danielle và người đại diện của cô đều chưa lên tiếng công khai về vụ hack này.

Daniel đã đăng tải một file gồm ảnh và đoạn âm thanh ngắn có tựa đề "Demo #3", dài khoảng 50 giây lên Instagram vào đúng ngày sinh nhật của mình mà không kèm theo bất kỳ dòng chữ nào. Đoạn clip gồm một bài hát do chính Daniel thể hiện, thu hút người nghe.
danniel.jpg
3015455-3014784-4443.png
Chị gái của Daniel, ca sĩ Olivia Marsh, mới đây đã chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội cùng với lời chúc mừng sinh nhật Daniel. Olivia Marsh đăng tải bức ảnh tự chụp trước gương cùng Daniel, kèm theo dòng chú thích: "CHÚC MỪNG SINH NHẬT DAZZI".
