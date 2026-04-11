Cuộc sống kín tiếng của 'nàng Hậu quốc dân' Phạm Hương đình đám một thời

SVO - Sau nhiều năm vắng bóng khỏi showbiz Việt, Hoa hậu Phạm Hương vẫn là tên tuổi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Sau đó, cô trở thành "nàng Hậu" nhận được sự yêu mến rộng rãi từ công chúng. Người đẹp sinh năm 1991 trở thành tên tuổi được săn đón từ các sàn diễn thời trang đến các chương trình truyền hình thực tế.

Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Phạm Hương bất ngờ rút lui khỏi showbiz Việt, chuyển đến Mỹ sinh sống. Nhiều tin đồn cho rằng, lý do thật sự "nàng Hậu" rút lui dù hào quang đang tỏa sáng là vì kết hôn với một doanh nhân.

Hiện tại, Phạm Hương có cuộc sống viên mãn bên chồng con. "Nàng Hậu" còn kinh doanh hoa tươi. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống nhưng chưa bao giờ để lộ mặt chồng doanh nhân.

Hoa hậu Phạm Hương từng cho biết, lý do mà cô không để lộ mặt chồng vì giữ sự riêng tư cho ông xã. Và giờ đây, cô thật sự tận hưởng cuộc sống của một người bình thường, xa rời hào quang showbiz.

Dù đã nhiều năm không còn bất kỳ hoạt động nào trong làng giải trí Việt nhưng cái tên Phạm Hương vẫn thường xuyên được khán giả "réo gọi", mong muốn cô trở lại tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

Tuy nhiên, Phạm Hương đã từ chối khéo các lời mời này. "Nàng Hậu" cho biết, cô vẫn nhận được nhiều lời mời trở lại làm nghệ thuật nhưng hiện tại cô muốn dành toàn thời gian chăm sóc gia đình.

Mới đây, nhà thiết kế Linh San cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc bên cạnh Hoa hậu Phạm Hương, khi cả hai gặp nhau tại Mỹ. Nhà thiết kế danh tiếng này chia sẻ, Phạm Hương vẫn xinh đẹp, dịu dàng và đầy khí chất như ngày nào. "Nàng Hậu" vẫn luôn rạng rỡ theo một cách rất riêng, nhẹ nhàng, thanh tao.

Nhà thiết kế Linh San cũng tiết lộ, cô cảm thấy an lòng khi nhìn gia đình nhỏ của Phạm Hương hạnh phúc, bình yên, hai con trai ngoan ngoãn. Đây cũng là loạt ảnh hiếm hoi mà Phạm Hương xuất hiện trên mạng xã hội và vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng sau ngần ấy năm.