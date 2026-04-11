Cựu thành viên nhóm nhạc nữ huyền thoại Fin.K.L 'gây sốc' Knet với mức chi kỷ lục trong 'nháy mắt'

Ca sĩ kiêm diễn viên nhạc kịch Ock Joo Hyun đang thu hút sự chú ý sau khi mua một căn hộ hạng sang tại khu phố Hannam-dong danh giá của Seoul và chỉ riêng giá mua đã gây xôn xao trên mạng. Ock đã mua một căn hộ tại Hannam The Hill với giá 19 tỷ won (khoảng 14 triệu đô la Mỹ), đánh dấu giao dịch có giá trị cao nhất trong lịch sử khu phức hợp này.

Căn hộ nằm ở quận Yongsan, có diện tích khoảng 332 mét vuông và sở hữu thiết kế thông tầng hiếm có, trải rộng trên tầng một và tầng hai. Được biết, căn hộ này được mua từ Hur Hee-soo, một giám đốc điều hành của Tập đoàn SPC.

Vụ mua bán này cũng thu hút sự chú ý bởi quy mô lợi nhuận. Chủ sở hữu trước đó đã mua căn hộ này vào năm 2015 với giá 6,9 tỷ won và thu về lợi nhuận khoảng 12,1 tỷ won sau khoảng một thập kỷ, cho thấy sự tăng vọt của giá bất động sản hạng sang tại Seoul.

Hannam The Hill, được xây dựng vào năm 2011 trên khu đất cũ của ĐH Dankook, được biết đến rộng rãi là một trong những khu phức hợp dân cư độc quyền nhất Hàn Quốc. Nơi đây là nhà của nhiều cư dân nổi tiếng, bao gồm RM và Jimin của BTS, diễn viên So Ji Sub và Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo...

Một giao dịch nổi bật khác đã diễn ra vào năm ngoái khi nữ diễn viên Kim Tae Hee bán căn hộ của mình trong cùng khu phức hợp với giá 12,7 tỷ won sau bảy năm sở hữu, được cho là đã thu về lợi nhuận đáng kể.

Người đại diện của Ock cho biết thêm: “Đây là ngôi nhà đầu tiên của cô ấy sau nhiều năm làm việc trong ngành giải trí, điều này khiến nó càng có ý nghĩa hơn. Chúng tôi hy vọng, mọi người sẽ đón nhận nó một cách nồng ấm mà không có những hiểu lầm hay suy đoán vô căn cứ”.