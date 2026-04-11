Diễn viên Thanh Hương tặng toàn bộ cát sê, nỗ lực cùng khán giả mang về hơn 330 triệu đồng giúp các em nhỏ mồ côi

SVO - Trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' do MC Dương Hồng Phúc dẫn dắt, NSƯT Đức Khuê và diễn viên Thanh Hương đã nỗ lực vượt qua các thử thách, cùng đông đảo khán giả địa phương góp sức trao hơn 330 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Diễn viên Thanh Hương xúc động bày tỏ sự khâm phục nghị lực của các nhân vật trong chương trình. Nữ diễn viên quyết định dành toàn bộ cát sê gửi tặng gia đình và tặng mỗi em một đôi bông tai mới sau khi biết hai bé đã làm mất đôi bông tai kỷ niệm về mẹ.

NSƯT Đức Khuê cũng bày tỏ sự cảm phục trước sự kiên cường của gia đình nhân vật. Nam nghệ sĩ nhắn nhủ các em nhỏ chăm ngoan, nỗ lực học tập và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Không chỉ dừng lại ở lời động viên, các nghệ sĩ còn nỗ lực hết mình trong các thử thách để mang về tiền thưởng cho các em nhỏ. Ở thử thách phụ, Thanh Hương và NSƯT Đức Khuê phải dùng quạt cầm tay để đưa bóng bay hình gà vượt chướng ngại vật về đích. Cả hai vừa chạy vừa quạt bóng đầy vất vả mới hoàn thành.

Tuy nhiên, MC Dương Hồng Phúc bất ngờ không công nhận kết quả khi cho rằng Thanh Hương “chơi ăn gian”. Nữ diễn viên lập tức phản ứng, cho rằng nếu sai cần được nhắc để thực hiện đúng. Khi được yêu cầu đưa bóng về vạch xuất phát, cô còn đề nghị MC quay mặt đi để giảm áp lực.

Trong lúc đó, Thanh Hương tranh thủ ôm nhiều bóng cùng lúc thay vì di chuyển từng quả, thậm chí “rủ” NSƯT Đức Khuê cùng thực hiện để nhanh hoàn thành nhiệm vụ, giành lợi thế cho các em nhỏ. Dù đã ở tuổi U60, NSƯT Đức Khuê vẫn hết mình với thử thách vận động, nỗ lực vượt qua mệt mỏi để mang về những phần thưởng ý nghĩa cho các em.

Trải qua các phần thi, gia đình em Bùi Hải Đăng về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Ngô Minh Dương về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Trần Thanh Thúy giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 58 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 98 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn 330 triệu đồng.