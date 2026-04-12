Nữ MC 'vạn người mê' của VTV làm điều đặc biệt ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tích cực

Bình Nguyễn
SVO - Lê Bống vừa chia sẻ về việc hiến tạng trên trang cá nhân vào đúng dịp sinh nhật.

Nổi lên như một nàng "hot girl" trên mạng xã hội, Lê Bống dần dần chuyển hướng sự nghiệp sang diễn xuất và dẫn chương trình. Cô liên tục xuất hiện trên khung giờ vàng của VTV ở cả hai vai trò MC và diễn viên, nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Trong lần đón tuổi mới, Lê Bống đã chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa khi quyết định hiến tạng. Cô cho biết, đã đến trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia để thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Nữ MC của VTV bày tỏ: "Những con người thầm lặng nhưng đang làm nên những điều vô cùng lớn lao. Từ họ, mình hiểu rằng, hiến tạng không chỉ là cho đi, mà là trao lại cơ hội sống cho một cuộc đời khác".

Diễn viên - MC Lê Bống chia sẻ thêm: "Mong rằng, mình có thể góp một phần nhỏ bé, để lan tỏa những điều ý nghĩa ấy. Vì rồi ai cũng sẽ rời đi, nhưng sự sống vẫn tiếp tục trong từng nhịp tim, hơi thở, ánh nhìn của những người được hồi sinh".

Hiện tại, ngoài dẫn chương trình, Lê Bống đã tham gia Lỡ hẹn với ngày xanh, Không thời gian, Có anh nơi ấy bình yên. Sự chuyển mình từ "hot girl" mạng xã hội đầy thị phi thành nữ diễn viên giờ vàng của VTV của cô cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng Lê Bống chưa bao giờ bỏ cuộc.

Minh chứng là nỗ lực của Lê Bống được ghi nhận qua giải thưởng "Nữ diễn viên phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất" tại Cánh diều Vàng 2024. Cô biết ơn khi những cố gắng của bản thân được ghi nhận và hứa sẽ không ngừng phấn đấu, không ngừng học hỏi để đóng góp nhiều hơn nữa những giá trị tích cực và nhân văn đến với nghệ thuật nước nhà.

