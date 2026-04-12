Diễn xuất của Byeon Woo Seok sau 2 năm: 'Thăng cấp' hay 'trượt dốc'?

Một câu chuyện tình lãng mạn vượt qua rào cản giai cấp, diễn ra trong bối cảnh độc đáo của một chế độ quân chủ lập hiến thế kỷ 21, đang 'gây sốt' trên màn ảnh nhỏ. Cốt truyện khác thường với nhân vật chính là một phụ nữ tài phiệt xuất thân thường dân và hoàng tử nghèo đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng, đưa bộ phim đến gần ngưỡng đạt tỷ lệ người xem hai chữ số chỉ sau hai tập.

Phát sóng thứ Sáu-Thứ Bảy trên đài MBC, Perfect Crown đã đạt tỷ lệ người xem toàn quốc là 9,5% và tỷ lệ người xem tại các thành phố lớn là 10,1% cho tập thứ hai phát sóng vào ngày 11/4, đứng đầu khung giờ phát sóng. Đặc biệt, phim cũng dẫn đầu tỷ lệ người xem trong nhóm tuổi 20 - 54, với 5,3%, chứng tỏ mức độ nổi tiếng của mình.

Perfect Crown cũng đánh dấu sự trở lại của Byeon Woo Seok kể từ vai diễn trong bộ phim ăn khách Lovely Runner năm 2024. Mặc dù sự trở lại của Byeon Woo Seok được mong đợi rất nhiều, nhưng cư dân mạng hiện đang có nhiều ý kiến ​​trái chiều về khả năng diễn xuất của nam diễn viên.

Đảm nhận vai chính là Hoàng tử Ian, đóng cùng IU trong vai Sung Hui Ju, Byeon Woo Seok hóa thân thành một vị hoàng tử lạnh lùng và oai phong, luôn đấu tranh với vị trí người thừa kế thứ hai của ngai vàng. Hoàng tử Ian sớm nhận được lời cầu hôn theo hợp đồng từ Sung Hui Ju, con gái của một gia đình tài phiệt táo bạo, dẫn đến sự phát triển mối quan hệ của họ trong suốt bộ phim.

Tuy nhiên, những đoạn trích diễn xuất của Byeon Woo Seok trong vai chính hiện đang trở thành đề tài bán tán sôi nổi trên nhiều trang mạng xã hội. Trong khi một số cư dân mạng cho rằng diễn xuất của anh ấy rất xuất sắc và phù hợp với vai diễn một vị hoàng tử oai phong và quyền lực, thì những người khác lại chỉ trích diễn xuất của anh ấy là "tệ" và "thiếu chiều sâu".

Các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được hàng nghìn bình luận khi cư dân mạng đưa ra ý kiến ​​về khả năng diễn xuất của Byeon Woo Seok. Nhiều người bình luận thậm chí còn cho rằng diễn xuất của Byeon Woo Seok đã khiến diễn xuất của IU trông gượng gạo, trong khi những người khác lại bênh vực hai diễn viên: Diễn xuất của cả Byeon Woo Seok và IU đều... tệ quá!; Khoan đã, sao diễn xuất của IU giờ cũng trông kỳ lạ thế...?; Đã lâu rồi tôi mới thấy ai đó mà phát âm, giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt đều thiếu sức sống như vậy...; Trông anh ấy gượng gạo, từ biểu cảm khuôn mặt cho đến khóe miệng. Diễn xuất, giọng điệu và cách thoại cũng quá nhạt nhẽo. Không có sự đa dạng hay chiều sâu nào cả; Đây là lần đầu tiên tôi xem Byeon Woo Seok diễn xuất, và nó thực sự tệ; Thật sốc. Hình như anh ấy còn chưa nắm vững những điều cơ bản, bắt đầu từ phát âm và giọng điệu; Diễn xuất của anh ấy chẳng có chút tiến bộ nào... Tôi đã bỏ qua 'Lovely Runner' sau khi xem một vài đoạn phim vì lý do đó, và có vẻ như tôi cũng sẽ phải bỏ qua bộ phim này. Chắc chắn, sức hút và sự nổi tiếng của các diễn viên chính rất quan trọng, nhưng làm ơn họ hãy xem xét lại đi; Khả năng diễn xuất khi casting thì sao?; Thực ra tôi thấy cũng không tệ lắm?; Mỗi khi nhắc đến Byeon Woo Seok, các nữ diễn viên đóng cùng anh ấy dường như cũng bị kéo theo. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là trường hợp nam chính có kỹ năng diễn xuất quá tệ khiến các nữ diễn viên cũng trông kém hơn khi so sánh; Tại sao diễn xuất của anh ấy lại ngày càng tệ hơn theo thời gian?; Cũng không đến nỗi tệ lắm đâu...