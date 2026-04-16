'Nữ hoàng phòng vé' Lê Khánh rũ bỏ phong cách hài hước, 'lột xác' đầy bí ẩn

Bình Nguyễn
SVO - Chuyên trị các vai hài trên màn ảnh, nhưng trong phim 'Ma xó' Lê Khánh khiến khán giả 'rợn tóc gáy' với phong cách mới lạ.

Xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Ma xó, Lê Khánh lần đầu tiên tham gia một dự án kinh dị điện ảnh. Vốn quen thuộc với hình ảnh hài hước và đời thường, Lê Khánh mang đến cảm giác tò mò khi xuất hiện trong không gian nghi lễ nặng tính tâm linh, cho thấy một hướng tiếp cận hoàn toàn khác trong sự nghiệp diễn xuất.

Lê Khánh cho biết: “Khi nhận được kịch bản, tôi đọc liền trong một buổi vì bị cuốn hút vào câu chuyện và nhân vật. Sau đó nhận vai diễn này liền vì thấy được, đây là hình mẫu nhân vật mà mình muốn hoá thân vào từ trước tới nay nhưng chưa có cơ hội thử sức".

Bên cạnh đó, Tín Nguyễn gây chú ý khi vào vai người mẹ đang mang thai, hình ảnh trung tâm của câu chuyện. Nhân vật của Tín Nguyễn gắn liền với nỗi sợ bản năng nhất của con người, nỗi lo giữ con giữa ranh giới mong manh của sống và chết, niềm tin và tuyệt vọng.

Trong khi đó, Avin Lu xuất hiện với hình ảnh được đánh giá là “lột xác” so với những vai diễn trước đây. Gương mặt lạnh lùng, khắc khổ, ánh mắt nặng nề cùng tạo hình tiết chế cho thấy nhân vật của Avin Lu nhiều khả năng là người đứng giữa ranh giới của lý trí và niềm tin, góp phần đẩy câu chuyện vào những lựa chọn mang tính đạo đức khắc nghiệt.

Không chỉ giới thiệu dàn diễn viên, poster Ma xó còn lần đầu hé lộ nghi lễ luyện ma xó được tái hiện trong phim. Trong phim, ê kíp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển dựa trên 4 yếu tố cốt lõi: Ấn, chú, lễ và kết nhằm tăng tính thuyết phục và cảm giác chân thực khi câu chuyện lên màn ảnh rộng.

Tuy nhiên, phim Ma xó không hướng đến việc tái hiện hay hướng dẫn thực hành các nghi thức tâm linh mà thông qua những chất liệu dân gian, tập quán của các vùng miền, dân tộc để chắt lọc xây dựng nên tác phẩm điện ảnh có nền tảng văn hóa rõ ràng.

Không vội kể chuyện, đoạn phim vuăg được tung ra chọn cách kéo người xem vào một không khí nặng nề ngay từ những khung hình đầu tiên. Không nhiều thoại, không lạm dụng jump scare, đoạn phim xây dựng nỗi sợ bằng sự im lặng và cảm giác bất an kéo dài.

Phim Ma xó sẽ từng bước bóc tách nỗi đau, sự cùng quẫn trong đời sống xã hội và nội tâm con người khi phải đứng trước những lựa chọn khắc nghiệt về mặt đạo đức.

#Phim kinh dị tâm linh #Nghệ thuật diễn xuất biến đổi #Nghi lễ và văn hóa dân gian #Hình ảnh và nhân vật mới #Chạm đến nỗi sợ nội tâm

