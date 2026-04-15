Động thái của G-Dragon với Cha Eun Woo 'viral' cõi mạng

G-Dragon (Kwon Ji Yong) đã công khai thể hiện sự ủng hộ của mình đối với ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo (Lee Dong Min), người đang vướng vào vụ bê bối trốn thuế, bằng cách nhấn nút "Thích" vào lời xin lỗi của anh ấy.

Cha Eun Woo đã đăng tải bức thư xin lỗi trên nền tảng cá nhân sau khi nộp 13 tỷ won tiền thuế: "Trong bối cảnh nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ của rất nhiều người, tôi đang xem xét vấn đề này với sự nghiêm túc và thấu đáo hơn. Nếu có bất kỳ lĩnh vực nào mà tôi đã không giám sát đầy đủ, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm bằng bất kỳ lý do nào bằng cách nói 'Tôi không biết' hoặc 'đó là phán đoán của người khác'. Qua sự việc này, tôi cảm thấy cần phải tự nhìn nhận lại bản thân một cách sâu sắc. Trên hết, tôi vô cùng đau lòng và xin lỗi vì đã làm thất vọng những người hâm mộ đã tin tưởng tôi, AROHA (tên fandom). Để đảm bảo vấn đề tương tự không tái diễn, tôi sẽ xem xét lại toàn bộ hoạt động trong tương lai của mình một cách thận trọng và với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn".

Việc G-Dragon đã nhấn "Thích" bài đăng và Lee Joo Young, thành viên thế hệ thứ tư của Daelim Group và là một người sáng tạo nội dung năng động, cũng đã nhấn "Thích", hiện đang thu hút sự chú ý.