ALPHA DRIVE ONE: 'Thế lực mới của K-pop tại Nhật Bản'

Vào ngày 12/4 (giờ Hàn Quốc), nhóm đã xuất hiện tại lễ hội Mynavi presents The Performance, được tổ chức tại K-Arena Yokohama, nơi họ đã chinh phục thành công trái tim của người hâm mộ địa phương. Mặc dù thành viên Kim Gun Woo hiện đang tạm nghỉ, nhóm vẫn thể hiện sự ăn ý và chuyên nghiệp đáng kinh ngạc. Họ đã mang đến một màn trình diễn tràn đầy năng lượng, với các ca khúc từ mini-album đầu tay EUPHORIA, bao gồm cả ca khúc chủ đề FORMULA, cũng như Chains, Cinnamon Shake và FREAK ALARM, chứng minh hiệu quả sự đa dạng của họ, như những tân binh hàng đầu.

Sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả đã làm nổi bật tầm ảnh hưởng đang phát triển nhanh chóng của nhóm. Bằng cách làm chủ sân khấu với vũ đạo mạnh mẽ và giọng hát live ổn định, ALPHA DRIVE ONE đã để lại ấn tượng sâu sắc. Màn trình diễn tại lễ hội này tiếp nối thành công của buổi showcase người hâm mộ đầu tiên của họ tại Nhật Bản và việc họ được chọn là nghệ sĩ khách mời tháng Tư trên chương trình tạp kỹ âm nhạc nổi tiếng M:ZINE của TV Asahi. Những hoạt động liên tiếp tại địa phương này cho thấy nhóm đang thành công trong việc thiết lập chỗ đứng chiến lược trong ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản, ngay cả khi hoạt động với đội hình được điều chỉnh.

Tiếp nối đà phát triển này, ALPHA DRIVE ONE đang chuẩn bị cho một sự kiện quy mô lớn nhằm tăng cường kết nối với người hâm mộ địa phương. Nhóm dự kiến ​​sẽ tổ chức tour diễn hòa nhạc dành cho người hâm mộ, 2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] in YOKOHAMA, từ ngày 26 đến 28/6 tại Pia Arena MM. Tour diễn sắp tới được kỳ vọng sẽ là một cột mốc quan trọng đối với nhóm khi họ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao của làng nhạc toàn cầu. Khi nhóm mở rộng các hoạt động, ngành công nghiệp giải trí vẫn tập trung vào quỹ đạo phát triển của họ và sự trở lại của Kim Gun Woo trong đội hình.