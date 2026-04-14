Đạo diễn Lê Thiện Viễn bán nhà tạo nên 'kỳ tích trăm tỷ' ngoài mong đợi

Văn Sơn
SVO - Đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ thành công của phim 'Hẹn em ngày nhật thực' là một 'kỳ tích vượt ngoài mong đợi'.

Chỉ sau 18 ngày công chiếu, Hẹn em ngày nhật thực đã chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Trước đó, phim liên tục đứng đầu doanh thu phòng vé kể từ khi ra rạp đến nay. Thành công này vượt ngoài sức tưởng tượng của đoàn phim, vì trước đó, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết, phim đạt được mốc 50 tỷ đồng là anh đã vui rồi.

Bộ phim khai thác câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở giữa một thiếu nữ theo Công giáo và chàng trai ngoại đạo. Đây là đề tài vốn được xem là nhạy cảm và kén khán giả. Tuy nhiên, chính chiều sâu cảm xúc cùng cách tiếp cận tinh tế đã giúp tác phẩm tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều khán giả không kìm được nước mắt trong rạp khi theo dõi hành trình yêu đầy giằng xé của hai nhân vật chính.

Đối với đạo diễn Lê Thiện Viễn, thành công này là một kỳ tích vượt ngoài mong đợi. Trước đó, anh và ê kíp từng lo lắng khi lựa chọn một đề tài được xem là mạo hiểm, khó tiếp cận số đông. Thậm chí, ngay cả khi doanh thu phim bắt đầu có tín hiệu khả quan, vị đạo diễn vẫn không tin rằng tác phẩm có thể chạm đến cột mốc 100 tỷ đồng.

Để theo đuổi dự án này, Lê Thiện Viễn từng gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư. Anh đã quyết định bán đi căn nhà mà anh tích cóp bằng thù lao làm nhiếp ảnh. Phần góp vốn còn lại đến từ các bạn bè thân thiết như Thanh Hằng, Lê Thanh Hoà… và các nhà đầu tư khác, sau khi dự án được công bố.

Dù đối mặt với rủi ro lớn, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan và tâm niệm rằng: “Nếu mất luôn căn nhà này, ít ra mình vẫn lời được một bộ phim”.

Không chỉ thành công về mặt doanh thu, Hẹn em ngày nhật thực còn ghi dấu ấn rõ nét trên các nền tảng trực tuyến. Theo dữ liệu theo dõi xu hướng, đây là tác phẩm điện ảnh duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng từ khóa thịnh hành tuần qua, với lượng thảo luận và tương tác ở mức cao, như minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của bộ phim đối với công chúng.

Các đề tài liên quan đến phim như nhạc phim do Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên thể hiện, hay bối cảnh quay tại Tiểu chủng viện Làng Sông, một trong những cái nôi của chữ quốc ngữ, cũng nhận được sự chú ý của công chúng.

Thành công của bộ phim đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, như đề tài mới lạ, câu chuyện giàu chiều sâu và cách kể chuyện bằng hình ảnh tinh tế. Bên cạnh đó, dàn diễn viên thực lực cũng là điểm sáng: NSND Lê Khanh, Hứa Vĩ Văn, Thanh Sơn... Hai gương mặt trẻ là Hoa hậu Thiên Ân và Khương Lê cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ màn thể hiện đầy cảm xúc.

