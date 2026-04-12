Câu chuyện về chàng sinh viên được H'hen Niê tặng hoa gây ấn tượng tại 'Việt Nam - Những giá trị còn mãi'

Xuân Tiến
SVO - Hành trình rực rỡ mà Nguyễn Minh Châu cùng mẹ với những giá trị to lớn tạo ra trong cuộc chiến với căn bệnh hiếm đã làm rung động ban giám khảo và hàng triệu trái tim người Việt.

Mới đây, kịch bản Món quà của sự sống của tác giả Phương Lan đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong hơn 70 tác phẩm tham dự cuộc tuyển chọn kịch bản phim tài liệu năm 2025 - 2026, với chủ đề Việt Nam - Những giá trị còn mãi. Theo đó, nội dung kịch bản về chính cuộc đời ngắn ngủi của cậu con trai tác giả, bạn Nguyễn Minh Châu ( lớp IT 23E trường Đại học Đông Á), bị bệnh hiếm thần kinh cơ. Sự đồng hành không mệt mỏi của người mẹ và sự cố gắng của chính Minh Châu thực sự đã đem đến những cảm xúc mạnh mẽ cho tất cả mọi người.

Món quà của sự sống là cuốn nhật ký 20 năm ghi lại hành trình Minh Châu cùng gia đình chiến đấu cùng căn bệnh hiếm, giành giật lại những chức năng vận động còn lại của cơ thể đang dần dần biến mất vì bệnh loạn dưỡng cơ.

Tác giả Phương Lan, mẹ ruột của Minh Châu bên di ảnh của con trai.

Tác giả Phương Lan (mẹ ruột của Minh Châu) kể: "Vào ngày đầu tiên trở thành sinh viên ngành CNTT đại học Đông Á Đà Nẵng cũng là ngày Minh Châu nhập viện với chứng suy hô hấp - giai đoạn cuối của căn bệnh hiếm Loạn dưỡng cơ". Ý thức được sự sống ngày càng ngắn ngủi, Minh Châu cùng gia đình đã quyết định hiến xác để phục vụ nghiên cứu. Minh Châu đã đột ngột qua đời trong cơn suy hô hấp nặng khi vừa hoàn thành xuất sắc bài tập đầu khoá với kế hoạch trở thành người thành công, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Mẹ Minh Châu, chị Nguyễn Thị Phương Lan - đồng tác giả cuốn Nhật ký của 2 mẹ con, cũng là tác giả kịch bản phim tài liệu Món quà của sự sống, nhắn gửi: "Minh Châu à, mẹ sinh ra con, nhưng chính con lại làm nên cuộc đời của mẹ. Con đã sống một đời thật hào sảng và nhân ái, con chính là người anh hùng trong trái tim mẹ".

Hhen Niê tặng hoa cho Minh Châu năm 2022 và bằng Kỹ sư danh dự được trao trong lễ tang của cậu.

Ngoài Món quà của sự sống, các kịch bản thắng cuộc S gi hòa bình (Hồ Nhật Thảo), Chim phí bay v ci ngun (Nguyễn Hồng Phong), Si chỉ nguồn cội (Nguyễn Thùy Trang), Trong lòng Rú Chá (Nguyễn Sỹ Hảo), Đôi mắt người Châu (Xuân Hùng) sẽ được đưa vào sản xuất và phát trên sóng của đài thời gian tới. Đài Truyền hình Việt Nam cho biết thêm, cuộc tuyển chọn trên sẽ được tổ chức thường niên nhằm đưa phim tài liệu trở thành món ăn tinh thần gần gũi nhất với khán giả.

#Ý tưởng sáng tạo từ sinh viên và nghiên cứu khoa học #cuộc tuyển chọn kịch bản phim tài liệu năm 2025-2026 #Việt Nam những giá trị còn mãi #sinh viên Đà Nẵng

