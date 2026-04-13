'Em xinh' 52Hz lần đầu hát nhạc phim, mang đậm âm hưởng Tây Bắc qua sáng tác của Cao Bá Hưng

Thuận Tùng
SVO - Hai nghệ sĩ gen Z Cao Bá Hưng và 52Hz đã có màn bắt tay đầy thú vị trong 'Tiếng ru Then', là nhạc phim chính thức của 'Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng'.

Nhạc phim Tiếng ru Then do nhạc sĩ Cao Bá Hưng và Nguyễn Minh Xuân Ái đồng sáng tác, thông qua sự thể hiện của giọng ca 52Hz. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gen Z được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc âm nhạc riêng biệt, góp phần hoàn thiện bức tranh kinh dị tâm linh mà bộ phim đang xây dựng.

Cao Bá Hưng là Quán quân chương trình Sing my song mùa 1, từng gây ấn tượng với loạt sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân như Tương tư, Kiều, Có vấn đề… Theo đuổi màu sắc âm nhạc dân gian đương đại, nam nhạc sĩ sở hữu khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là đàn tỳ bà.

Theo chia sẻ từ Cao Bá Hưng, ca khúc được lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát Then - một di sản văn hoá đặc sắc của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Để tái hiện không gian đại ngàn, anh sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống như tiêu, khèn, đàn nhị, đàn tính, cùng các nhạc khí tạo âm như quả nhạc, chũm chọe… Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ còn điểm xuyết chuông xoay và trống thép. Đây là hai nhạc cụ thuộc dòng âm nhạc trị liệu mà anh theo đuổi trong những năm gần đây.

“Dù quá trình sản xuất nhạc có nhiều chất liệu đa dạng, nhưng đích đến của chúng tôi là tạo ra một trải nghiệm thư giãn thông qua một ca khúc đơn giản, dễ nghe, dễ hiểu, tựa như lời ru dịu dàng, mộc mạc của người mẹ dành cho con giữa không gian đại ngàn. Đây cũng là lần đầu tiên chúng mình có cơ hội sáng tác nhạc phim điện ảnh, một trải nghiệm mà cá nhân Hưng cùng đội ngũ vô cùng trân trọng”, anh cho biết.

Về phía 52Hz, Tiếng ru Then đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ đảm nhận vai trò thể hiện nhạc phim. Vụt sáng sau chương trình Em xinh say hi với loạt ca khúc gây chú ý như Không đau nữa rồi, Quả chín quá, Cứ đổ tại cơn mưa...

Ngoài ra, cô còn có các dự án cá nhân hợp tác với chồng RIO như Đợi, Vạn vật như muốn ta bên nhau, Mê cung tình yêu... 52Hz dần khẳng định dấu ấn riêng bằng phong cách âm nhạc khác biệt.

Nữ ca sĩ 52Hz chia sẻ: “Đây là lần đầu mình thể hiện nhạc phim được sáng tác bởi Cao Bá Hưng. Khi nghe demo, mình đã cảm nhận được chiều sâu cảm xúc rất rõ ràng của ca khúc, đặc biệt là tinh thần về tình mẹ được thể hiện một cách tinh tế và đậm màu sắc văn hoá. 52Hz mong rằng, ca khúc sẽ đóng góp thêm nhiều cảm xúc cho khán giả khi xem phim và để lại một dư âm thật dịu dàng sau khi câu chuyện khép lại”.

Thuận Tùng
